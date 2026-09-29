Hasta el viernes se puede postural al Festival de MicroCortos Escolares.

La Fundación Conecta Cultura y el Teatro Regional Lucho Gatica se encuentran invitando a la convocatoria del 17° Festival Regional de MicroCortos Escolares 2026, una instancia que impulsa a estudiantes de enseñanza básica y media de toda la región a contar sus propias historias a través del audiovisual. La propuesta es simple pero poderosa: un celular, un equipo de compañeros y una idea que merezca ser contada. Los microcortos deben tener una duración máxima de 5 minutos y pueden desarrollarse en géneros como ficción, documental, animación o videodanza, abordando temáticas como educación, medio ambiente, historia, política y sociedad.

El director del festival, Guillermo Pérez Gálvez, dijo que «buscamos que los estudiantes se apropien de las herramientas audiovisuales que ya tienen a mano, que conocen y las transformen en un lenguaje creativo. La instancia promueve el trabajo en equipo, la expresión de ideas propias y la posibilidad de mirar el entorno con ojos críticos. Cada microcorto es una oportunidad para que los jóvenes descubran que pueden crear, narrar y comunicar desde su propio contexto, con los recursos que conocen y dominan», cerró Pérez. Además, se mantiene la categoría especial para docentes, consistente en un ensayo escrito sobre cine y transformación pedagógica, reconociendo el rol de quienes acompañan estos procesos creativos.

Las inscripciones son gratuitas y estarán abiertas hasta el 2 de octubre, exclusivamente en www.microcortosescolares.cl, sitio donde también están disponibles las bases del certamen. La premiación se realizará el miércoles 21 de octubre, desde las 10:00 de la mañana, en el Teatro Regional Lucho Gatica. Los ganadores de cada categoría recibirán $100.000, galvano y polera oficial, mientras que también se entregarán diplomas especiales para mejor actor, actriz, fotografía y reconocimiento del jurado. Las categorías premiadas son Mejor MicroCorto de Enseñanza Básica, Mejor MicroCorto de Enseñanza Media y Mejor Ensayo Escrito para Profesores.

Para consultas o mayor información, los interesados pueden visitar el sitio web oficial www.microcortosescolares.cl o seguir las novedades en Instagram a través de @microcortosescolares. El festival es una invitación abierta a que los estudiantes de O’Higgins se animen a crear, a trabajar en equipo y a descubrir que una buena historia puede comenzar con algo tan cotidiano como un celular en las manos.