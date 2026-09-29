Instituto Profesional Santo Tomás se acredita en nivel de excelencia por 7 años

Un importante logro alcanzó el Instituto Profesional Santo Tomás (IPST), tras ser acreditado en Nivel de Excelencia por 7 años, hasta septiembre de 2033, por parte de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA-Chile). Este resultado significa que el IPST estará acreditado en las dimensiones obligatorias de docencia y resultados del proceso formativo, gestión estratégica y recursos institucionales, aseguramiento interno de la calidad y vinculación con el medio, así como en la dimensión voluntaria de investigación, creación y/o innovación.

El Rector Nacional del IP-CFT Santo Tomás, Juan Pablo Guzmán, destacó que “esta significativa decisión de la CNA reconoce que nuestro IP es una institución líder dentro del subsistema de educación superior técnico profesional, que presenta un proyecto institucional consolidado, con avances contundentes con respecto al proceso de acreditación anterior, y que, con su identidad y propuesta que la distingue, contribuye activamente al desarrollo del país y sus regiones”.

En este proceso, se relevó que el IPST dispone de un conjunto de políticas, sistemas de información y mecanismos de seguimiento consolidados para el desarrollo de su función formativa, los que son coherentes con un Modelo Educativo actualizado y articulado con las funciones de vinculación con el medio e innovación.

En esa línea, destaca que –por primera vez– se acreditó la dimensión de vinculación con el medio, concebida como una función misional, coherente con los propósitos institucionales y transversal a toda la institución. En este ámbito, resalta la existencia de una Política de VcM, que establece un modelo integrado por Programas Institucionales y Proyectos Emblemáticos de Sede, y de mecanismos formales para que los resultados de la VcM retroalimenten tanto el proceso formativo como el abordaje de problemáticas sociales.

Otro hito de este proceso es que se logró acreditar también la dimensión voluntaria de investigación, creación y/o innovación, donde se ha reconocido que el IPST dispone de una Política de Innovación y Emprendimiento formalmente aprobada y vigente, que es coherente a sus propósitos institucionales y Modelo Educativo.

Un impulso para el trabajo en la Región de O’Higgins

Por su parte, el Rector de Santo Tomás sede Rancagua, Manuel Olmos Muñoz, valoró este logro institucional y destacó su impacto en la formación de los estudiantes y en el desarrollo regional. “La acreditación de excelencia lograda por el Instituto Profesional Santo Tomás, que alcanzó el horizonte máximo de 7 años y en todas las categorías obligatorias, y más aún en Vinculación con el Medio y en la categoría voluntaria de Innovación, da cuenta del trabajo realizado por años por la institución. Un trabajo centrado en nuestros estudiantes y con un alto componente valórico, que es lo que muchas veces hace la diferenciación de nuestros egresados”, señaló.

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En este sentido, agregó que “esta acreditación es un impulso para seguir trabajando y para seguir formando las futuras generaciones que van a ser responsables del desarrollo y del destino de la Región de O’Higgins”.

“Tenemos motivos legítimos para alegrarnos y estar orgullosos del trabajo realizado. Al mismo tiempo, cuando nos acercamos a los 40 años de trayectoria del IPST, asumimos la gran responsabilidad que este logro implica, para abordar sus desafíos futuros y seguir fortaleciendo su quehacer institucional en ámbitos como la docencia, la vinculación con el medio y la innovación”, agregó el Rector Nacional. En la actualidad, el Instituto Profesional Santo Tomás imparte 40 carreras profesionales y técnicas de nivel superior, tiene 25.559 estudiantes, 2.161 docentes y cuenta con 20 sedes a nivel nacional y una sede online