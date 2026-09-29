Jóvenes de Trabajo País regresan a O’Higgins y completan la construcción de dos capillas

Las lluvias y las condiciones meteorológicas obligaron a suspender en julio los trabajos que estudiantes de la Pontificia Universidad Católica de Chile realizaban en dos comunidades de la Diócesis de Rancagua. Sin embargo, el compromiso asumido con los vecinos permitió retomar las obras durante septiembre y avanzar hasta completar la construcción de las capillas.

Entre el 10 y el 14 de septiembre, jóvenes del proyecto Trabajo País, de la Pastoral UC, regresaron a las comunidades de Ciruelos y Codegua para continuar con los trabajos que habían iniciado durante las vacaciones de invierno.

En la comunidad del Ex Fundo La Punta, perteneciente a la parroquia de Codegua, los estudiantes avanzaron en la construcción de la Capilla Nuestra Señora de Lourdes, un proyecto esperado desde hace años por los vecinos.

Durante la primera etapa, realizada en julio, los jóvenes habían construido los cimientos. Con su regreso en septiembre pudieron avanzar en la estructura y dejar prácticamente terminada la construcción.

Una capilla esperada por más de dos décadas

Estudiantes de la Pontificia Universidad Católica de Chile retomaron las obras y volvieron a poner manos a la obra en la Diócesis de Rancagua.

En Ciruelos, cerca de 30 jóvenes de Trabajo País regresaron para finalizar la capilla de la comunidad Nuevo Reino.

María Errázuriz, jefa de zona de Trabajo País, explicó que los trabajos habían comenzado en julio, pero debieron ser suspendidos después de algunos días debido a la emergencia climática que afectó a la zona.

El regreso permitió retomar también el vínculo construido con los vecinos durante la primera etapa. Según Errázuriz, las comunidades recibieron nuevamente a los estudiantes con entusiasmo, en un proceso que permitió avanzar en un proyecto que llevaba más de 26 años siendo esperado por sus integrantes.

Para las comunidades, la construcción de estos espacios representa más que una obra de infraestructura. Las nuevas capillas permitirán contar con lugares para celebrar la Eucaristía, reunirse, orar y desarrollar distintas actividades de la vida comunitaria.

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En la comunidad de Nuevo Reino, además, se preparó una actividad especial para recibir la imagen de San Andrés en la nueva capilla, dando inicio a una nueva etapa para este espacio de encuentro.

De esta manera, el regreso de los estudiantes permitió completar un compromiso que había quedado pendiente por las condiciones climáticas y que terminó involucrando nuevamente a jóvenes, vecinos y comunidades parroquiales en torno a la construcción de sus nuevos espacios de encuentro.