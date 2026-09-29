Facebook-f X-twitter Instagram Youtube Tiktok

Diario Digital

Lee la Edición de Hoy

Se enfrentan U. Concepción y Huachipato por la fecha 23

En la previa de U. Concepción vs Huachipato, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este viernes 2 de octubre desde las 20:00 horas en el estadio Municipal Ester Roa Rebolledo. El árbitro designado será Matías Assadi Quintana.

Comparte esta noticia

Agregar El Rancagüino
Anuncios

El próximo viernes 2 de octubre, a partir de las 20:00 horas, Huachipato enfrenta a U. Concepción en el estadio Municipal Ester Roa Rebolledo, por el duelo correspondiente a la fecha 23 del campeonato chileno.

Así llegan U. Concepción y Huachipato

Se enfrentan dos equipos que necesitan sumar de a 3. El equipo local llega con la moral baja después de perder su último partido en este torneo. Por su parte, el conjunto visitante empató a 0 en su feudo durante la jornada pasada.

Últimos resultados de U. Concepción en partidos del campeonato chileno

U. Concepción fue derrotado en el Municipal de La Cisterna frente a Palestino por 1 a 2 en el marcador. En los últimos partidos de la presente temporada, ha ganado 1 y perdido 3. Le convirtieron 9 goles y tiene 4 a favor.

Últimos resultados de Huachipato en partidos del campeonato chileno

El anterior partido jugado por Huachipato acabó en empate por 0-0 ante Colo Colo. Su campaña reciente registra resultados diversos: 3 derrotas y 1 empate. Convirtió 4 goles a sus rivales y le han encajado 12 tantos.

En los encuentros más recientes que han jugado en este torneo, el equipo visitante se impuso en 3 cotejos y existieron 2 empates. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 6 de abril, en el torneo Chile – Primera División 2026, y Huachipato se quedó con la victoria por 5 a 1.

El anfitrión está en el décimo quinto puesto con 22 puntos (6 PG – 4 PE – 12 PP), mientras que la visita acumula 28 unidades y se ubica en décimo segundo lugar en el campeonato (8 PG – 4 PE – 10 PP).

Anuncios

El encargado de impartir justicia en el partido será Matías Assadi Quintana.

Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1 Colo Colo 54 23 17 3 3 26
2 U. Católica 42 23 13 3 7 17
3 Universidad de Chile 42 23 12 6 5 16
12 Huachipato 28 22 8 4 10 -9
15 U. Concepción 22 22 6 4 12 -20

Fechas y rivales de U. Concepción en los próximos partidos del campeonato chileno
  • Fecha 24: vs Cobresal: 10 de octubre – 15:00 (hora Argentina)
  • Fecha 25: vs Deportes Limache: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 26: vs Colo Colo: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 27: vs O'Higgins: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 28: vs Ñublense: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Huachipato en los próximos partidos del campeonato chileno
  • Fecha 24: vs O'Higgins: 10 de octubre – 17:30 (hora Argentina)
  • Fecha 25: vs Audax Italiano: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 26: vs D. La Serena: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 27: vs U. La Calera: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 28: vs D. Concepción: Fecha y horario a confirmar
Horario U. Concepción y Huachipato, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 20:00 horas
  • Colombia y Perú: 18:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:00 horas
  • Venezuela: 19:00 horas

El contenido de esta noticia ha sido generado automáticamente mediante inteligencia artificial a partir de los datos proporcionados por DataFactory.

Anecdotarios 2
Anecdotarios 2
Se enfrentan Boca Juniors y Unión por la fecha 11
59 minutos hace
Se enfrentan Independiente Riv. (M) y Gimnasia por la fecha 11
1 hora hace
São Paulo y Santos juegan el clásico San-Sao este viernes
1 hora hace
Se enfrentan Boca Juniors y Unión por la fecha 11
59 minutos hace
Se enfrentan Independiente Riv. (M) y Gimnasia por la fecha 11
1 hora hace
Anuncios
2 denuncia muni rcgua
Tutela laboral: cuando un conflicto de trabajo puede alcanzar los derechos fundamentales
La verdadera emergencia
Anuncios
798636_0
Por la llave 3, D. Puerto Montt recibirá a Colo Colo
1 condena san vicente....
Codena de 10 años de cárcel para autor de robo con violencia e intimidación en San Vicente de Tagua Tagua
horoscopo
HORÓSCOPO DEL MARTES 29 DE SEPTIEMBRE
Foto: Maximiliano Figueroa - El Rancagüino
Stephanie Vaquer defenderá su título mundial en Money in the Bank
Anuncios
Minería
Diversificar la economía regional: el desafío que plantea la caída de la actividad en O’Higgins
2 rengo campamentos
Inician proceso de desalojo de campamentos en terrenos privados de Rengo.
1 detenidos litueche....
Dos personas fueron detenidas por microtráfico en Litueche
selecciones juveniles 1
Se jugó la tercera fecha de las Clasificatorias Juveniles ANFA
_DSC0914
“Quiero seguir aprendiendo y demostrar que las mujeres podemos ir por más”
grafica hinchas 2
Hinchas rancagüinos festejaron la clasificación en Copa Chile
Anuncios
BANCO 1
O’Higgins analiza sus desafíos económicos con la mirada puesta en la inversión
1 VITASER
VitaSer: salud integral, atención personalizada y un equipo multidisciplinario
EDITORIAL ok
La inversión y la precisión estadística
horoscopo
HORÓSCOPO DEL LUNES 28 DE SEPTIEMBRE
Anuncios
798629_2
A pesar de empatar 1-1 ante Everton, Universidad de Chile pasa a Cuartos de Final
ORACION 1
Rancagua vivió jornada de oración por Chile junto a la Virgen del Carmen
798633_2
D. Concepción clasificó al vencer 2-0 a Curicó Unido
RG 4
RG Awards van por su tercera edición con una gala que busca seguir reconociendo al talento de O’Higgins
798621_2
El duelo de ida fue para Universidad de Chile 1-0
798628_2
D. Antofagasta ganó 4-1 con goleada y pasó a Cuartos de Final
prevencion incendios 1
Inician mesas de trabajo para prevención y mitigación de incendios forestales
ohiggins santacruz 1
O’Higgins afina su plan para la decisiva revancha en Santa Cruz