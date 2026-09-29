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San Nicodemus, Arte y Cultura: adultos mayores protagonistas de una experiencia cultural en Coinco

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Una verdadera inyección de energía y entusiasmo ha significado para los integrantes del Club de Adulto Mayor San Nicodemus de Coinco el desarrollo del proyecto “San Nicodemus, Arte y Cultura”, iniciativa financiada por el 8% de Cultura del Gobierno Regional de O’Higgins.

La iniciativa ha permitido desarrollar durante el año una variada programación cultural, generando nuevas experiencias y espacios de participación para sus integrantes, quienes han asumido un rol activo en la vida cultural de la comuna.

El gobernador regional, Pablo Silva Amaya, destacó el proyecto “porque tiene como eje central a nuestros adultos mayores. En ese sentido, nosotros felices de invertir como Gobierno Regional en una iniciativa que contribuya a mejorar la calidad de vida de nuestras personas mayores. Felicitar a San Nicodemus por presentar este gran proyecto y generar diferentes actividades para la comunidad”.

Entre las actividades realizadas destacan shows musicales para distintas celebraciones del Club, con la participación de ocho cantantes solistas de la comuna, además de un taller de Telar Mapuche, impartido por el artesano local Kevin Canio, que permitió acercar a los participantes a esta tradicional expresión artesanal. El proyecto contempla también una visita cultural al Museo de la Artesanía de Lolol, programada para el 14 de octubre.

Una de las experiencias más significativas ha sido el Taller de Expresión Corporal, a cargo del profesional Santiago Lacoste, que permitió a los participantes acercarse al mundo del teatro y preparar una puesta en escena inspirada en los antiguos radioteatros.

Este trabajo culminará con el estreno de la obra “Buenos Días, Vecinos”, el sábado 3 de octubre, a las 19:45 horas, en el Teatro Municipal de Coinco, constituyéndose en el gran hito de cierre del proyecto.

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Para los integrantes del Club, esta experiencia ha significado mucho más que participar en talleres y actividades: ha sido una oportunidad para compartir, aprender, descubrir nuevas capacidades e integrarse activamente a la vida cultural de su comunidad.

Así lo destaca su presidenta, Teresa Pinto:

“Ha sido un proyecto muy lindo y motivador para todos. Como Club, hemos participado de una u otra manera en las distintas actividades que se han desarrollado, y estamos muy agradecidos por esta oportunidad. Agradecemos especialmente a las autoridades regionales y al Municipio por el apoyo. Esperamos seguir impulsando iniciativas como estas desde nuestro Club, porque nos permiten compartir, aprender y sentirnos más activos, contentos y con mejor ánimo.”

De esta manera, “San Nicodemus, Arte y Cultura” ha demostrado que la cultura puede ser un espacio de encuentro, aprendizaje, participación y bienestar, donde los adultos mayores tienen mucho que aportar y, sobre todo, mucho que seguir creando.

Gran cierre: “Buenos Días, Vecinos”

Sábado 3 de octubre | 19:45 horas
Teatro Municipal de Coinco

El público está invitado a acompañar a los integrantes del Club San Nicodemus en esta especial puesta en escena, inspirada en los antiguos radioteatros, y disfrutar de su talento, entusiasmo y compromiso.

Entrada gratuita.

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