Facebook-f X-twitter Instagram Youtube Tiktok
Facebook X-twitter Instagram

San Luis quiere seguir su racha positiva ante U. San Felipe

Te contamos la previa del duelo U. San Felipe vs San Luis, que se enfrentarán en el estadio Municipal de San Felipe mañana a las 18:00 horas.

Comparte esta noticia

Anuncios

U. San Felipe y San Luis se medirán mañana a las 18:00 horas. El encuentro corresponde a la fecha 25 del campeonato 2026 y se disputará en el estadio Municipal de San Felipe.

Así llegan U. San Felipe y San Luis

Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.

Últimos resultados de U. San Felipe en partidos del campeonato 2026

U. San Felipe no quiere lamentar otra caída: 1 a 4 finalizó su partido frente a D. Copiapó. En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: perdió 2 y 2 fueron empate. Pudo marcar 1 gol y ha recibido 7.

Últimos resultados de San Luis en partidos del campeonato 2026

San Luis llega con envión anímico tras vencer por 2 a 1 a D. Antofagasta. En las últimas fechas obtuvo 3 victorias y 1 derrota. Pudo marcar 9 goles y ha recibido 4.

Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 1 victoria, mientras que la visita sumó 3. En 1 partido terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 4 de mayo, en el torneo Chile – Campeonato Ascenso 2026, y San Luis resultó vencedor por 4 a 0.

El local está en el décimo quinto puesto con 22 puntos (5 PG – 7 PE – 12 PP), mientras que el visitante llegó a 41 unidades y se coloca en el tercer lugar en el torneo (11 PG – 8 PE – 5 PP).

Anuncios
Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1 Cobreloa 45 25 12 9 4 16
2 Santiago Wanderers 44 25 12 8 5 14
3 San Luis 41 24 11 8 5 9
4 Magallanes 40 25 11 7 7 3
15 U. San Felipe 22 24 5 7 12 -25

Fechas y rivales de U. San Felipe en los próximos partidos del campeonato 2026
  • Fecha 16: vs Deportes Iquique: 4 de octubre – 15:00 (hora Argentina)
  • Fecha 27: vs Rangers: 12 de octubre – 15:00 (hora Argentina)
  • Fecha 28: vs Deportes Temuco: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 29: vs D. Puerto Montt: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 30: vs Unión Española: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de San Luis en los próximos partidos del campeonato 2026
  • Fecha 16: vs Unión Española: 4 de octubre – 17:30 (hora Argentina)
  • Fecha 27: vs D. Puerto Montt: 12 de octubre – 12:30 (hora Argentina)
  • Fecha 28: vs Magallanes: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 29: vs Recoleta: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 30: vs San Marcos: Fecha y horario a confirmar
Horario U. San Felipe y San Luis, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 18:00 horas
  • Colombia y Perú: 16:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 15:00 horas
  • Venezuela: 17:00 horas

El contenido de esta noticia ha sido generado automáticamente mediante inteligencia artificial a partir de los datos proporcionados por DataFactory.

Anecdotarios 2
Anecdotarios 2
ITACA Elba: un set práctico para viajar
21 horas hace
Platense se enfrenta ante la visita Estudiantes por la llave 4
22 horas hace
Racing Club cayó 3 a 2 y no logró clasificar a Semifinal
1 día hace
ITACA Elba: un set práctico para viajar
21 horas hace
Platense se enfrenta ante la visita Estudiantes por la llave 4
22 horas hace
Anuncios
798637_0
D. Concepción se enfrentará ante O’Higgins por la llave 4
798636_0
Por la llave 3, D. Puerto Montt recibirá a Colo Colo
Anuncios
Foto: Maximiliano Figueroa - El Rancagüino
Stephanie Vaquer defenderá su título mundial en Money in the Bank
WhatsApp Image 2026-09-28 at 18.17.33
Una persona fallece tras colisión de dos vehículos en la Ruta 90, sector Cuesta La Panchita
SEMANA DEL TURISMO2
San Fernando cierra Semana del Turismo con cerca de 200 participantes y apuesta por la innovación
Buscando seguridad
Anuncios
selecciones juveniles 1
Se jugó la tercera fecha de las Clasificatorias Juveniles ANFA
1 detenido rcgua....
Jornada de fiscalizaciones preventivas en Rancagua deja a una persona detenida
1 doñihue....
Persona extraviada fue encontrada en buenas condiciones de salud tras amplio operativo de búsqueda
_DSC3477
Epiroc y Buenaventura conocen experiencia digital de El Teniente
imperial chimbarongo 2
Tercera A: Chimbarongo logró agónica victoria que lo aleja del descenso directo
BANCO 1
O’Higgins analiza sus desafíos económicos con la mirada puesta en la inversión
Anuncios
horoscopo
HORÓSCOPO DEL LUNES 28 DE SEPTIEMBRE
Infancia misionera
Infancia Misionera prepara gran encuentro en Peralillo
santacruz ohiggins 1
O’Higgins liquida la serie ante Deportes Santa Cruz y sella su paso a los cuartos de final de la Copa Chile
798632_2
O’Higgins vence 3-1 a Dep. Santa Cruz y pasa a Cuartos de Final
Anuncios
RG 4
RG Awards van por su tercera edición con una gala que busca seguir reconociendo al talento de O’Higgins
798621_2
El duelo de ida fue para Universidad de Chile 1-0
798628_2
D. Antofagasta ganó 4-1 con goleada y pasó a Cuartos de Final
prevencion incendios 1
Inician mesas de trabajo para prevención y mitigación de incendios forestales
ohiggins santacruz 1
O’Higgins afina su plan para la decisiva revancha en Santa Cruz
camionetas rengo 1
Rengo refuerza seguridad municipal con nueva camioneta destinada a la localidad de Rosario
Capadocia, Turquía, 2007. Cuando el idioma no fue impedimento para una amistad. Casi veinte años después, la tecnología puede ayudarnos a derribar muchas más barreras, pero la esencia del turismo continúa estando en el encuentro entre personas.
Rediseñar el turismo sin perder nuestra esencia
batalla de rancagua
La verdadera historia de la batalla de Rancagua.