Facebook-f Instagram X-twitter Youtube Tiktok Linkedin

Diario Digital

Lee la Edición de Hoy

Una persona fallece tras colisión frontal entre camión y vehículo en la Ruta 90

El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 103,8, cerca del cruce El Arrayán, y dejó además a otras tres personas involucradas. La SIAT de Carabineros quedó a cargo de establecer la dinámica y causa del accidente.

Comparte esta noticia

Agregar El Rancagüino
Anuncios

Una persona falleció durante la tarde de este lunes tras una colisión frontal de alta energía registrada en la Ruta 90, a la altura del kilómetro 103,8, en las cercanías del cruce El Arrayán.

Hasta el lugar concurrieron equipos de emergencia de Marchigüe y Pichilemu, quienes al llegar constataron que el accidente involucraba a un camión y un vehículo menor, con un total de cuatro personas involucradas.

Producto de la violencia del impacto, una persona falleció en el lugar, mientras los equipos de emergencia desarrollaron labores de rescate vehicular.

En el procedimiento participaron voluntarios de los cuerpos de Bomberos de Marchigüe y Pichilemu, además de funcionarios de Carabineros, personal del SAMU y equipos de Seguridad Pública de Marchigüe.

Debido a la gravedad del accidente, se dispuso la concurrencia de personal especializado de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros, que quedó a cargo de realizar los peritajes para establecer la causa, dinámica y circunstancias en que ocurrió la colisión.

Los antecedentes recopilados serán incorporados al informe técnico de la SIAT y posteriormente remitidos al Ministerio Público, organismo que continuará con la investigación.

Anecdotarios 2
Anecdotarios 2
Royalton reabre sus cinco resorts en Jamaica
10 horas hace
Se enfrentan Boca Juniors y Unión por la fecha 11
11 horas hace
Se enfrentan Independiente Riv. (M) y Gimnasia por la fecha 11
11 horas hace
Royalton reabre sus cinco resorts en Jamaica
10 horas hace
Se enfrentan Boca Juniors y Unión por la fecha 11
11 horas hace
Anuncios
798636_2
Con un gol agónico, la ventaja 1-0 del duelo de ida se la llevó Colo Colo
Elenco Obra Radio Alegria
San Nicodemus, Arte y Cultura: adultos mayores protagonistas de una experiencia cultural en Coinco
Anuncios
1. La sede de Santo Tomás en Rancagua se ubica en calle O’Carrol N° 63.
Instituto Profesional Santo Tomás se acredita en nivel de excelencia por 7 años
En la comunidad del Ex Fundo La Punta, perteneciente a la parroquia de Codegua, avanzó la construcción de la Capilla Nuestra Señora de Lourdes.
Jóvenes de Trabajo País regresan a O’Higgins y completan la construcción de dos capillas
1 GOPE
GOPE y Bomberos rescatan a tres personas extraviadas en sector Tipaume de Rengo
1 detenido pichilemu....
Detienen a conductor con cerca de 300 gramos de marihuana durante control en Pichilemu
Anuncios
ohiggins copa de la liga
Dos estadios de la capital asoman como sede para la final de la Copa de la Liga
1 cine
Hasta el viernes se puede postural al Festival de MicroCortos Escolares.
primer auto USACH otra
¿Pensando en tu primer auto? Especialista entrega claves para elegirlo
Universidad de O’Higgins cumple 11 años y supera los 9 mil estudiantes
Los conflictos pasan, la universidad queda
La verdadera emergencia
797173_0
Se enfrentan U. Concepción y Huachipato por la fecha 23
Anuncios