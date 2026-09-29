Una persona fallece tras colisión frontal entre camión y vehículo en la Ruta 90

Una persona falleció durante la tarde de este lunes tras una colisión frontal de alta energía registrada en la Ruta 90, a la altura del kilómetro 103,8, en las cercanías del cruce El Arrayán.

Hasta el lugar concurrieron equipos de emergencia de Marchigüe y Pichilemu, quienes al llegar constataron que el accidente involucraba a un camión y un vehículo menor, con un total de cuatro personas involucradas.

Producto de la violencia del impacto, una persona falleció en el lugar, mientras los equipos de emergencia desarrollaron labores de rescate vehicular.

En el procedimiento participaron voluntarios de los cuerpos de Bomberos de Marchigüe y Pichilemu, además de funcionarios de Carabineros, personal del SAMU y equipos de Seguridad Pública de Marchigüe.

Debido a la gravedad del accidente, se dispuso la concurrencia de personal especializado de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros, que quedó a cargo de realizar los peritajes para establecer la causa, dinámica y circunstancias en que ocurrió la colisión.

Los antecedentes recopilados serán incorporados al informe técnico de la SIAT y posteriormente remitidos al Ministerio Público, organismo que continuará con la investigación.