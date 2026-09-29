Una persona fallece tras incendio que afectó una vivienda en Chimbarongo

Una persona falleció durante la jornada del lunes tras un incendio que afectó a una vivienda ubicada en el sector San Juan de la Sierra, en la comuna de Chimbarongo.

De acuerdo con los antecedentes entregados, la Central de Alarmas de Bomberos recibió inicialmente un llamado relacionado con una eventual emanación de gas. Sin embargo, al llegar los voluntarios al lugar, la emergencia se agravó luego de registrarse una fuerte explosión que afectó a la vivienda.

Tras ingresar al inmueble, Bomberos constató que la estructura presentaba daños de consideración y encontró en su interior a una persona fallecida.

Los voluntarios trabajaron en el lugar para controlar y extinguir el fuego que permanecía en la vivienda, además de desarrollar las labores correspondientes ante la presencia de una víctima fatal.

Los antecedentes fueron puestos a disposición del Ministerio Público, organismo que deberá determinar las circunstancias en que ocurrió la explosión y establecer la causa que originó el posterior incendio.

Durante las últimas horas, vecinos del sector San Juan de la Sierra realizaron una velatón en memoria de la persona fallecida, instancia que permitió acompañar a sus familiares y generar un espacio de oración y recogimiento.

Las circunstancias que provocaron la explosión y el incendio continúan siendo materia de investigación.