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Colisión entre dos vehículos deja a una persona lesionada en San Vicente

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Imagen Vía Primera Compañía Bomberos San Vicente.

Durante la tarde de este miércoles, alrededor de las 15:20 horas, la Central de Alarmas del Cuerpo de Bomberos de San Vicente de Tagua Tagua despachó a la unidad RX1 de la Primera Compañía debido a un accidente de tránsito registrado en la comuna.

La emergencia ocurrió en el sector de la Carretera de la Fruta, a la altura de la empresa Agrosuper, donde los equipos de emergencia verificaron una colisión de mediana energía que involucró a dos vehículos menores.

A raíz del accidente, cuatro personas estuvieron involucradas, resultando una de ellas lesionada, quien fue atendida en el lugar por los equipos de emergencia.

Bomberos trabajó de manera coordinada con personal de Carabineros, mientras se realizan las diligencias que permitan establecer las causas que originaron el accidente.

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