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Diario Digital

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D. Concepción se enfrentará ante O’Higgins por la llave 4

O'Higgins se mide ante D. Concepción en el estadio Municipal Ester Roa Rebolledo a las 20:00 horas.

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Por el partido correspondiente a la llave 4 de la Copa Chile, D. Concep. juega hoy ante O'Higgins. El duelo se disputa desde las 20:00 horas en el estadio Municipal Ester Roa Rebolledo.

Los resultados de D. Concepción en partidos de la Copa Chile
  • Fase de Grupos: D. Concepción 3 vs Huachipato 2 (24 de junio)
  • Fase de Grupos: Huachipato 1 vs D. Concepción 2 (2 de julio)
  • Fase de Grupos: Deportes Temuco 1 vs D. Concepción 1 (21 de junio)
  • Fase de Grupos: D. Puerto Montt 2 vs D. Concepción 0 (28 de junio)
  • Fase de Grupos: D. Concepción 2 vs Deportes Temuco 0 (6 de julio)
  • Fase de Grupos: D. Concepción 2 vs D. Puerto Montt 0 (12 de julio)
  • Octavos de Final: Curicó Unido 0 vs D. Concepción 4 (23 de septiembre)
  • Octavos de Final: D. Concepción 2 vs Curicó Unido 0 (27 de septiembre)
Los resultados de O'Higgins en partidos de la Copa Chile
  • Fase de Grupos: Colo Colo 3 vs O'Higgins 2 (25 de junio)
  • Fase de Grupos: O'Higgins 4 vs Colo Colo 1 (2 de julio)
  • Fase de Grupos: O'Higgins 1 vs Unión Española 1 (21 de junio)
  • Fase de Grupos: O'Higgins 1 vs Recoleta 1 (28 de junio)
  • Fase de Grupos: Unión Española 1 vs O'Higgins 2 (5 de julio)
  • Fase de Grupos: Recoleta 1 vs O'Higgins 3 (26 de agosto)
  • Octavos de Final: O'Higgins 2 vs Dep. Santa Cruz 1 (24 de septiembre)
  • Octavos de Final: Dep. Santa Cruz 1 vs O'Higgins 3 (27 de septiembre)
Horario D. Concepción y O'Higgins, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 20:00 horas
  • Colombia y Perú: 18:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:00 horas
  • Venezuela: 19:00 horas

El contenido de esta noticia ha sido generado automáticamente mediante inteligencia artificial a partir de los datos proporcionados por DataFactory.

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