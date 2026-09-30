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Desempleo en O’Higgins sube a 10,8% y región pierde más de 16 mil empleos en un año

La tasa de desocupación aumentó 2,2 puntos porcentuales en doce meses y se ubicó 1,2 puntos por sobre el promedio nacional. Minería, Comercio y Actividades de salud concentran parte importante de la caída del empleo.
Desempleo en O’Higgins llega a 10,8% y empleo cae 3,6% en un año
La tasa de desocupación en O’Higgins alcanzó 10,8% en el trimestre móvil junio-agosto de 2026.

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El mercado laboral de O’Higgins volvió a deteriorarse. De acuerdo con el boletín del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la tasa de desocupación llegó a 10,8% durante el trimestre móvil junio-agosto de 2026, con un aumento de 2,2 puntos porcentuales en doce meses.

La nueva medición muestra además una fuerte caída en el número de personas ocupadas. En un año, la región pasó de 451.459 a 435.129 ocupados, es decir, 16.330 personas menos, equivalente a una disminución de 3,6%.

Al mismo tiempo, las personas desocupadas aumentaron en 10.035, llegando a 52.634. La fuerza de trabajo, en tanto, disminuyó 1,3% y se situó en 487.763 personas.

O’Higgins supera en 1,2 puntos la tasa nacional

El deterioro del empleo regional se produce en un escenario de aumento de la desocupación en todo el país, aunque la caída de la ocupación ha sido más pronunciada en O’Higgins.

Según el boletín nacional del INE, la tasa de desocupación de Chile llegó a 9,6%, aumentando un punto porcentual en doce meses. En el mismo período, el número de personas ocupadas disminuyó 0,9%.

De esta manera, la tasa de desocupación de O’Higgins se ubicó 1,2 puntos porcentuales por encima del promedio nacional, mientras la caída de la ocupación regional —3,6%— fue cuatro veces mayor que la registrada en el conjunto del país.

A nivel nacional, la disminución del empleo estuvo incidida principalmente por la industria manufacturera, información y comunicaciones y Comercio.

Minería, Comercio y salud explican parte importante de la caída

En O’Higgins, la disminución de personas ocupadas estuvo incidida principalmente por Minería, Comercio y Actividades de salud, de acuerdo con el boletín regional del INE.

La minería registró una caída de 26,5% en el número de ocupados durante los últimos doce meses, mientras Comercio retrocedió 6,3% y Actividades de salud disminuyó 13,2%.

La reducción también alcanzó a distintas categorías ocupacionales. Los asalariados formales disminuyeron 2,1% en doce meses, mientras que los asalariados informales retrocedieron 7,8%.

Mujeres enfrentan el mayor aumento del desempleo

El deterioro del mercado laboral presenta además una diferencia significativa según sexo.

La tasa de desocupación femenina llegó a 13,2%, aumentando tres puntos porcentuales en doce meses. Entre los hombres, en tanto, alcanzó 9,1%, con un incremento de 1,7 puntos porcentuales.

La brecha entre ambos indicadores llegó así a 4,1 puntos porcentuales.

En términos de ocupación, durante el último año se perdieron 9.147 puestos de trabajo entre las mujeres y 7.183 entre los hombres.

Jóvenes concentran parte importante de la caída

El retroceso también se concentra en determinados grupos etarios.

La población ocupada entre 15 y 34 años disminuyó 9% en doce meses. La caída fue particularmente marcada entre las mujeres de ese grupo, cuya ocupación retrocedió 12,8%, mientras entre los hombres disminuyó 6,1%.

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En contraste, el número de ocupados de 55 años y más prácticamente no presentó variación respecto de igual período del año anterior.

Baja participación y aumento de personas fuera de la fuerza de trabajo

El boletín regional también muestra una disminución de la participación laboral.

La tasa de participación se ubicó en 57,1%, 1,4 puntos porcentuales menos que hace un año. La tasa de ocupación, en tanto, llegó a 50,9%, con una disminución de 2,5 puntos porcentuales.

En paralelo, la población fuera de la fuerza de trabajo aumentó en 15.590 personas, llegando a 366.544.

Esto significa que el deterioro del mercado laboral no se expresa solamente en el aumento de las personas que buscan trabajo y no lo encuentran, sino también en un incremento de quienes se encuentran fuera de la fuerza de trabajo.

Informalidad se mantiene cerca del 30%

La tasa de ocupación informal llegó a 29,4%, prácticamente sin variación respecto de hace un año.

En total, O’Higgins registró 127.876 personas ocupadas informales, 3,6% menos que en igual período de 2025.

La informalidad alcanzó al 30,6% de las mujeres ocupadas y al 28,6% de los hombres.

boletín-regional-trimestre-móvil-junio-2026—julio-2026—agosto-2026Descarga

El escenario nacional también muestra deterioro

Las cifras de O’Higgins forman parte de un deterioro más amplio del mercado laboral chileno.

A nivel nacional, el INE contabilizó 9.273.745 personas ocupadas, 81.352 menos que hace un año. La cantidad de personas desocupadas aumentó 13%, hasta 989.400.

Sin embargo, la magnitud de la caída regional es mayor: mientras el empleo disminuyó 0,9% en el país, en O’Higgins el retroceso alcanzó 3,6%.

La nueva medición mantiene así a la región por encima del promedio nacional de desocupación y profundiza el deterioro que ya mostraban las mediciones anteriores.

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