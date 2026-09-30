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Detienen en el Río Coya a cuatro personas con 240 kilos de cable de cobre

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Patrullajes realizados por Carabineros de la Tenencia Coya permitieron detener a cuatro personas, todas mayores de edad y de nacionalidad chilena, quienes fueron sorprendidas en un sector de difícil acceso, en la ribera del Río Coya, mientras retiraban el revestimiento de cableado de cobre.

El procedimiento se originó a raíz de una denuncia previa efectuada por Codelco. Tras tomar contacto con personal de Protección Industrial de la compañía, Carabineros logró establecer que las especies encontradas correspondían a cableado reconocido por la empresa.

El material fue pesado durante el procedimiento, determinándose que se trataba de 240 kilos de cableado de cobre, los que fueron recuperados por los funcionarios policiales.

Asimismo, al revisar los antecedentes de las personas detenidas, Carabineros estableció que una de ellas mantenía una orden de detención vigente por el delito de robo en lugar no habitado.

Los cuatro imputados quedaron a disposición del Ministerio Público, organismo que determinará las diligencias y acciones judiciales correspondientes.

El procedimiento se desarrolló en el marco de labores preventivas y de control realizadas por Carabineros en sectores de difícil acceso, junto con la coordinación con empresas para prevenir y abordar hechos relacionados con la sustracción de cableado y otros bienes.

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