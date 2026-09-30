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D. Puerto Montt visita a D. Copiapó por la fecha 16

La previa del choque de D. Copiapó ante D. Puerto Montt, a disputarse en el estadio Eladio Rojas el sábado 3 de octubre desde las 15:00 horas.

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D. Copiapó enfrentará a D. Puerto Montt, en el marco de la fecha 16 del campeonato 2026, el próximo sábado 3 de octubre a partir de las 15:00 horas, en el estadio Eladio Rojas.

Así llegan D. Copiapó y D. Puerto Montt

El anfitrión de la jornada quiere mantener su nivel y conseguir otra victoria como en la fecha anterior. En tanto que la visita necesita sumar de a tres luego de la derrota que sufrió en el último partido disputado en este campeonato.

Últimos resultados de D. Copiapó en partidos del campeonato 2026

D. Copiapó viene de vencer a U. San Felipe con un marcador de 4-1. Pese a que no se le han dado algunos resultados (acumula 3 derrotas y 1 empate), llega con empuje por su último triunfo. En estos partidos, sumó una cifra de 10 goles en contra y pudo convertir 7.

Últimos resultados de D. Puerto Montt en partidos del campeonato 2026

D. Puerto Montt viene de perder contra Magallanes por 0 a 2. La visita no viene demasiado entonada: cayó derrotada en 3 oportunidades y ganó 1. Marcó 4 goles y recibieron 11.

En el histórico de resultados obtenidos, los números indican una ventaja a favor de uno de los contendientes: 3 veces ganó el local y 2 la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 22 de febrero, en el torneo Chile – Campeonato Ascenso 2026, y el marcador favoreció a D. Puerto Montt con un marcador de 2-0.

El local se ubica en el noveno puesto con 34 puntos (9 PG – 7 PE – 9 PP), mientras que el visitante tiene 34 unidades y se coloca en décimo lugar de la tabla (10 PG – 4 PE – 11 PP).

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Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1 Cobreloa 45 25 12 9 4 16
2 Santiago Wanderers 44 25 12 8 5 14
3 San Luis 41 24 11 8 5 9
9 D. Copiapó 34 25 9 7 9 -2
10 D. Puerto Montt 34 25 10 4 11 -5

Fechas y rivales de D. Copiapó en los próximos partidos del campeonato 2026
  • Fecha 27: vs Cobreloa: 11 de octubre – 15:00 (hora Argentina)
  • Fecha 28: vs Unión Española: 19 de octubre – 19:00 (hora Argentina)
  • Fecha 29: vs Dep. Santa Cruz: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 30: vs Santiago Wanderers: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de D. Puerto Montt en los próximos partidos del campeonato 2026
  • Fecha 27: vs San Luis: 12 de octubre – 12:30 (hora Argentina)
  • Fecha 28: vs San Marcos: 18 de octubre – 15:00 (hora Argentina)
  • Fecha 29: vs U. San Felipe: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 30: vs Cobreloa: Fecha y horario a confirmar
Horario D. Copiapó y D. Puerto Montt, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 15:00 horas
  • Colombia y Perú: 13:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:00 horas
  • Venezuela: 14:00 horas

El contenido de esta noticia ha sido generado automáticamente mediante inteligencia artificial a partir de los datos proporcionados por DataFactory.

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