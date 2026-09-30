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Diario Digital

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HORÓSCOPO DEL MIÉRCOLES 30 DE SEPTIEMBRE

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Por Ignacio Teodoro.

ARIES (21 de marzo – 20 de abril).
Te encantan los detalles y últimamente recibes muchos de quienes te rodean. Corresponde con generosidad y sentimiento. No olvides que lo que no se da se pierde, así que no escatimes las buenas palabras para alegrar a personas que te quieren.

TAURO (21 abril – 20 mayo).
Deberás ser más comprensivo con tu media naranja y aceptar sus proposiciones para cualquier iniciativa que se tome. Si dejas de ser tan absorbente, vivirás momentos entrañables. Aprovecha cualquier negocio que te propongan, saldrás ganando.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).
A pesar de tu poca aptitud natural para el deporte, estos tiempos de turbulencia aconsejan a los Piscis bastante prudencia en este terreno, puesto que pueden aparecer lesiones que en sí mismas no serán graves, pero pueden condicionar mucho otros aspectos de su vida

CÁNCER (22 junio – 22 julio).
Caminos diferentes os van a llevar a un amigo y a ti a un mismo fin. Los dos pensasteis que el otro estaba equivocado y ahora os alegráis de encontraros de nuevo en el mismo punto. Vienen días de confraternización y alegría.

LEO (23 julio – 22 agosto).
Si quieres conservar la armonía con los tuyos, acepta un consejo: trata de ser un poco menos caprichoso, no seas inflexible, y acostúmbrate a ceder cuando las circunstancias así lo requieran. No dejes cegar por esa tendencia a la intransigencia, o acabarás lamentándolo.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).
Hoy serán muy positivos los estudios o cualquier tipo de aprendizaje. Si tienes pendiente una prueba o un examen, los astros proyectarán su fuerza y su energía hacia ti. Aprovecha la ocasión para emprender cualquier proyecto.

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LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).
Jornada de reflexión en el trabajo; tiempo de desarrollar tu talento y habilidades. Buscarás mejorar tu calidad de vida y lograr el perfeccionamiento en tus objetivos prioritarios. En el amor, se abre una etapa estupenda con la persona amada.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).
Te preocupas demasiado por pequeños problemas familiares con los que te sientes atosigado. No pierdas los nervios y procura mantener la calma porque de lo contrario no ayudarás a la solución de ningún problema.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).
Te gusta la actividad física, pero puedes notar ciertas indisposiciones al realizarla. Como norma general, todo el que haga ejercicio continuado debería hacerse un chequeo, y tal vez sea tu momento, aunque no sea nada importante.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).
Las buenas noticias respecto al dinero no deberían provocar el abandono de los planes que tienes trazados para tus ahorros con gastos a veces innecesarios que al final se harán muy relevantes si tienes la paciencia de sumarlos de principio a fin de mes.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).
Tendrás suerte ahora en los temas de dinero, alguna entrada no prevista por azar o herencia que te permitiría ahorrar una pequeña cantidad para cumplir los deseos que tienen que ver con las personas que más quieres o simplemente darte un pequeño capricho.

PISCIS (22 de febrero – 20 de marzo).
Recibirás buenas noticias de tu entorno familiar, quizás una pequeña aportación económica o la feliz solución a un problema administrativo que afectaba a los herederos. Un excelente motivo para una comida de celebración.

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