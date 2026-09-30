Incendio afecta vivienda y deja a su propietario con graves quemaduras en Peralillo

Durante la mañana de este miércoles, voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Peralillo fueron alertados por un incendio estructural registrado en una vivienda ubicada en calle Arturo Prat, en la población San Agustín de la comuna.

A la llegada de los equipos de emergencia, se confirmó que el fuego afectaba al inmueble, por lo que se activó la primera alarma de incendio estructural.

Bomberos de Peralillo concurrió con diversas unidades para controlar la emergencia y evitar que las llamas se propagaran hacia viviendas colindantes. Tras el trabajo de los voluntarios, el incendio logró ser controlado.

Como consecuencia de la emergencia, el propietario del inmueble, un hombre, resultó con serias quemaduras. El lesionado fue trasladado hasta el Hospital de Santa Cruz en una ambulancia del CESFAM de Peralillo.

Las causas y el origen del fuego serán materia de la investigación correspondiente.

En el lugar trabajaron las unidades B1, BX1, R1 y J1, además de las unidades B2 y BT2 de la Segunda Compañía, sector Población; la unidad B7 de Palmilla; personal municipal, Seguridad Municipal, CESFAM y Carabineros.