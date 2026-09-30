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La final de la Copa de la Liga se jugará en la cancha donde O’Higgins fue campeón en 2014

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En esa cancha O’Higgins ya levantó se segundo trofeo en Primera División y el próximo 17 de octubre volverá a jugar allí una final. La final de la Copa de la Liga, que originalmente se iba a disputar en Valparaíso, se jugará definitivamente en el San Carlos de Apoquindo, en el estadio Claro Arena.

El reducto de Las Condes trae muy buenos recuerdos para la celeste, que en mayo de 2014 ganó la Supercopa derrotando a Deportes Iquique mediante los lanzamientos penales. Fue el segundo y último título que consiguió el equipo dirigido en aquel año por Eduardo Berizzo, y 12 años después el Capo podría repetir un éxito similar.

La ANFP, en las últimas horas, y confirmó que el recinto de la Universidad Católica recibirá el duelo final por un cupo en la Copa Libertadores 2027. Con una capacidad para 20 mil espectadores, el estadio tendrá a las hinchas celestes y piratas en números similares, para así tener en las gradas apoyo para ambos finalistas.

O’Higgins fue campeón en la definición por la Supercopa 2014, y el actual equipo quiere ir por una nueva corona. Foto: Marco Lara/El Rancagüino.
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