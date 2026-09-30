La Policía británica señala a 20 entidades y más de 50 personas por el incendio de la Torre Grenfell de 2017

(EUROPA PRESS) –

La Policía de Reino Unido ha anunciado este miércoles que ha puesto a disposición de la Fiscalía los expedientes de 20 entidades y más de 50 personas a los que señala por homicidio por negligencia grave, fraude y otros delitos, relacionados con el incendio de la Torre Grenfell de Londres que mató a 72 personas en 2017.

En particular, la Policía Metropolitana ha solicitado a la Fiscalía que considere acusar a 20 empresas y organizaciones y 54 personas de los siguientes cargos: homicidio corporativo por negligencia grave, delitos relacionados con la salud y la seguridad, fraude y delitos relacionados con el fraude, así como conducta indebida en el ejercicio de funciones públicas.

El Ministerio Público, por su parte, se ha comprometido a tomar decisiones sobre las acusaciones antes del décimo aniversario del incendio, en junio de 2027.

El subcomisario adjunto Kevin Southworth ha declarado este miércoles que el cuerpo se encuentra ante «un momento decisivo en la investigación policial de esta devastadora tragedia». «Nuestro equipo, formado por 220 investigadores, ha trabajado incansablemente para cumplir nuestro compromiso con las familias de las víctimas, los supervivientes, los residentes y todas las personas afectadas por el incendio, y hacerlo dentro de este plazo», ha señalado.

Con todo, ha reconocido que han transcurrido nueve años desde el incendio y ha defendido que se trata de «una de las investigaciones más complejas que jamás haya llevado a cabo» un organismo británico. «Su magnitud es realmente enorme», ha agregado.

«Aunque sabemos que esto ha tenido un impacto considerable en quienes esperan respuestas, necesariamente ha llevado todo este tiempo garantizar que nuestra investigación sea exhaustiva y que presente a la Fiscalía las pruebas más sólidas posibles para que pueda tomar decisiones sobre los cargos», ha reiterado.

Así, ha precisado que la Policía ha investigado el papel de más de 15.000 personas y 700 organizaciones relacionadas con la Torre Grenfell, ha presentado informes de 12.600 páginas y hacen referencia a más de 45.000 documentos, imágenes y elementos probatorios.

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A esto se suman que durante la investigación se han recopilado 165 millones de archivos electrónicos y se han tomado 14.700 declaraciones y hasta el momento permanecen almacenados más de 27.000 elementos probatorios, entre ellos revestimientos, materiales aislantes, puertas, ventanas y otras partes del edificio, hasta llegar a tornillos y tuercas.

El incendio en la Torre Grenfell mató a 72 personas y desencadenó una enorme crisis política en el seno del Gobierno de la entonces primera ministra Theresa May por la pésima construcción de este edificio de viviendas sociales que acabó acelerando la propagación de las llamas.

May tuvo que capear un temporal en medio de una ola de acusaciones de las familias y de los supervivientes, que denunciaron un absoluto estado de marginación y un desprecio total hacia sus vidas. Un fallo eléctrico de un refrigerador pasada la medianoche del 14 de junio de 2017 desató un incendio de tal calibre que más de 250 bomberos tardaron 24 horas solo en controlar las llamas.