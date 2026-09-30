Netanyahu afirma que piloto de Flydubai intentó estrellar avión tras apuñalar a su compañero

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmó este miércoles que uno de los pilotos de un vuelo de Flydubai que cubría la ruta entre Abu Dabi y Tel Aviv apuñaló a su compañero e intentó estrellar el avión con las personas que viajaban a bordo.

El avión tuvo que desviarse de su ruta y realizar un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Tabuk, Arabia Saudita.

Netanyahu calificó lo ocurrido como un “incidente de seguridad muy grave” y agradeció la actuación de miembros de la tripulación y de un pasajero israelí, a quienes atribuyó haber evitado una posible tragedia.

“Durante el vuelo, al acercarse a Israel, uno de los pilotos apuñaló al otro y, al parecer, intentó estrellar el avión”, relató el primer ministro en un video difundido a través de sus redes sociales.

Según su versión, el pasajero israelí logró ingresar a la cabina junto a otro miembro de la tripulación y reducir al piloto que, presuntamente, intentaba sabotear los sistemas de la aeronave. Otro tripulante habría conseguido posteriormente estabilizar el avión.

Netanyahu afirmó que el piloto involucrado fue detenido y estaba siendo interrogado, mientras los pasajeros eran evacuados del área de peligro en el aeropuerto de Tabuk.

Pasajero israelí relató cómo ingresó a la cabina

Posteriormente, Netanyahu recibió en el aeropuerto internacional Ben Gurion al pasajero israelí que intervino durante el incidente.

El hombre, identificado como Yaniv, relató que vio al presunto agresor en los controles de la aeronave y que consiguió inmovilizarlo y sacarlo de la cabina.

Según su testimonio, posteriormente tomó los controles del avión hasta que el otro piloto pudo asumir nuevamente el mando.

Piloto herido se encuentra estable

El piloto que resultó herido fue identificado como Smit Machchhar, de nacionalidad india.

Netanyahu afirmó que Machchhar fue apuñalado y sufrió heridas graves, pero que logró abrir la puerta de la cabina y facilitar la intervención de los pasajeros y la tripulación.

El Ministerio de Exteriores de India confirmó que el piloto se encuentra “en condición estable” y continúa recibiendo atención médica en un hospital de Tabuk.

La representación diplomática india en Arabia Saudita señaló que mantiene contacto con la familia y con las autoridades saudíes para seguir su evolución.

Ministros israelíes hablan de terrorismo

Las declaraciones de Netanyahu fueron acompañadas por acusaciones más categóricas de miembros de su gobierno.

Los ministros de Seguridad Nacional y Finanzas, Itamar Ben Gvir y Bezalel Smotrich, calificaron lo ocurrido como un acto de “terrorismo”.

El ministro de Defensa, Israel Katz, afirmó que se trató de un “intento de atentado yihadista” y sostuvo que el supuesto ataque solo pudo ser detenido por la intervención de pasajeros israelíes.

El embajador de Israel ante Naciones Unidas, Danny Danon, también calificó el hecho como un intento de atentado y cuestionó que el secretario general de la ONU, António Guterres, no se hubiera pronunciado sobre lo sucedido.

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Por su parte, el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, conversó telefónicamente con su homólogo emiratí, Abdulá bin Zayed al Nahyan, sobre el incidente y el retorno de los pasajeros a Israel.

Emiratos pide esperar la investigación

La Autoridad General de Aviación Civil de Emiratos Árabes Unidos informó que sus equipos continúan investigando el “incidente de seguridad” junto con las autoridades correspondientes.

El organismo señaló además que varios miembros de la tripulación resultaron heridos debido a los movimientos de la aeronave durante el episodio y fueron trasladados a un hospital saudí después del aterrizaje en Tabuk.

En un comunicado difundido por la agencia estatal WAM, las autoridades emiratíes pidieron no difundir información no oficial ni anticiparse a las conclusiones de la investigación, cuyos resultados serán dados a conocer posteriormente.

Por ahora, por tanto, las autoridades israelíes sostienen que el piloto intentó estrellar deliberadamente el avión, mientras la autoridad aeronáutica emiratí mantiene la investigación abierta y ha evitado adelantar una conclusión sobre lo ocurrido.