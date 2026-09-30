O’Higgins podría perder más de $15.500 millones de su presupuesto regional en 2027

Una reducción de 18% en los recursos asignados a la Región de O’Higgins para 2027 es el escenario que advirtió el gobernador regional Pablo Silva Amaya, a partir de los antecedentes que, según señaló, fueron comunicados por la Dirección de Presupuestos (Dipres) en el marco de la elaboración del proyecto de Ley de Presupuestos que el Ejecutivo debe ingresar al Congreso.

De acuerdo con los cálculos entregados por la autoridad regional, la disminución representaría nominalmente más de $15.574 millones. Si esa cifra se considera incorporando el reajuste por IPC, el impacto superaría los $18.700 millones, según explicó Silva.

“Solamente nominal serían más de 15 mil 574 millones de pesos. Si uno lo reajustara al IPC, serían más de 18 mil 700 millones de pesos de rebaja presupuestaria para el año 2027 en O’Higgins”, sostuvo el gobernador.

Silva señaló que la información conocida hasta ahora corresponde a antecedentes entregados por Dipres y manifestó su expectativa de que la propuesta pueda ser modificada antes del ingreso del proyecto al Congreso.

“La DIPRES telefónicamente nos ha informado que para el año 2027 hay una rebaja muy importante que nos tiene bastante molestos y decepcionados. Esperamos de todo corazón que esto no se concrete y que el Gobierno central cambie de opinión antes de ingresar el proyecto de Ley al Congreso”, afirmó.

La cifra corresponde, por ahora, a una propuesta en elaboración y no a un presupuesto aprobado. El monto definitivo para la región dependerá del proyecto que presente el Ejecutivo y de la posterior discusión de la Ley de Presupuestos en el Congreso.

Anuncios

Obras y empleo en juego

Una de las principales preocupaciones planteadas por el Gobierno Regional de O’Higgins está relacionada con los compromisos de inversión que podrían verse afectados si finalmente se concreta la disminución de recursos.

Entre las iniciativas mencionadas por el gobernador se encuentran la avenida Baquedano, en Rancagua; la avenida Sanchina, en Machalí; la nueva Escuela de Formación de Carabineros y la construcción de algunos centros de salud familiar (CESFAM).

“Realmente es un golpe muy duro para la región (…) así que estamos completamente indignados con esta rebaja”, señaló Silva.

La autoridad también vinculó una eventual reducción de los recursos disponibles con el empleo asociado a la ejecución de obras de inversión.

“Esta rebaja se va directamente al empleo. Son obras que se van a dejar de hacer, por lo tanto, mano de obra que se van a dejar de contratar”, afirmó.

Desde esa perspectiva, el gobernador sostuvo que la discusión presupuestaria no se limita al monto de recursos que recibe directamente el Gobierno Regional, sino que también puede tener consecuencias sobre la capacidad de ejecutar proyectos en las distintas comunas.

Una discusión que alcanza a las 16 regiones

La eventual reducción para O’Higgins se conoce en medio de una preocupación más amplia de los gobiernos regionales por la propuesta de Presupuesto 2027.

La Asociación de Gobernadores Regionales de Chile (Agorechi) ha cuestionado una eventual disminución de los recursos destinados a las regiones y ha señalado que los antecedentes conocidos apuntan a una reducción cercana al 7%. Otros gobernadores han advertido que el ajuste podría llegar a niveles mayores dependiendo de la forma en que se calcule.

En Ñuble, por ejemplo, el gobernador ha señalado que la región podría pasar desde unos $85.000 millones en 2026 a cerca de $77.000 millones en 2027, lo que significaría una diferencia de aproximadamente $8.000 millones.

Anuncios

En Valparaíso, el gobernador Rodrigo Mundaca ha advertido sobre una eventual disminución cercana a los $10.000 millones, mientras que en Los Lagos su gobernador, Alejandro Santana, ha señalado que la reducción podría alcanzar el 10% en términos reales.

De esta manera, el escenario planteado para O’Higgins forma parte de una discusión que involucra al conjunto de los gobiernos regionales y que deberá resolverse durante la elaboración y posterior tramitación del Presupuesto 2027.

Al mismo tiempo, las cifras conocidas hasta ahora corresponden a antecedentes preliminares y no al proyecto definitivo de Ley de Presupuestos, por lo que los montos pueden experimentar modificaciones durante el proceso.

Silva llama a revisar la propuesta

Frente a este escenario, el gobernador Pablo Silva hizo un llamado al Gobierno central a reconsiderar la eventual reducción y apuntó directamente al Ministerio de Hacienda.

“Esta es una propuesta del Ministerio de Hacienda. Al ministro Quiroz de verdad le hace falta bajar a terreno, a hacer calle y que se dé cuenta lo que significa esta rebaja”, sostuvo.

La autoridad también anunció que el Gobierno Regional de O’Higgins espera convocar durante los próximos días a las alcaldesas y alcaldes de la región para informar sobre la disminución planteada y analizar sus posibles efectos sobre los compromisos de inversión.

Finalmente, Silva llamó a los parlamentarios de las distintas regiones a involucrarse en la discusión presupuestaria.

“Un llamado al Gobierno del presidente Kast, especialmente al ministro de Hacienda para que pueda enmendar esta situación”, afirmó, para luego pedir a los parlamentarios que estudien los efectos de la propuesta y contribuyan a resolver la situación durante la tramitación del proyecto.

Anuncios

El monto definitivo que recibirá O’Higgins durante 2027 se conocerá una vez que el Ejecutivo ingrese el proyecto de Ley de Presupuestos y concluya su discusión en el Congreso.

Las regiones ya enfrentaron recortes durante este año

La eventual reducción de recursos para 2027 se conoce después de un año en que los gobiernos regionales ya han enfrentado distintos ajustes presupuestarios.

$101.433 millones: es la disminución presupuestaria que, según antecedentes difundidos por el Gobierno Regional de O’Higgins, habría afectado durante 2026 al conjunto de los gobiernos regionales del país.

Más de $5.300 millones: es la disminución que el gobernador Pablo Silva ha señalado para O’Higgins durante el actual ejercicio presupuestario.

3%: corresponde al recorte para los gobiernos regionales asociado al Plan de Ajuste Fiscal informado durante 2026.

2,3% menos: es la variación registrada entre los presupuestos iniciales de 2025 y 2026 para los programas de inversión de los gobiernos regionales, de acuerdo con cifras de la Dirección de Presupuestos. En conjunto, los recursos pasaron de aproximadamente $1,730 billones a $1,691 billones.

En el caso de O’Higgins, los recursos para programas de inversión pasaron de $91.619 millones en 2025 a $89.512 millones en 2026, una diferencia de $2.107 millones.

Las cifras corresponden al ejercicio presupuestario 2026 y son antecedentes distintos de la eventual rebaja planteada para 2027.