O’Higgins silencia a Deportes Concepción con un gol de Castillo en el último suspiro

En un final de infarto que desató la locura de la hinchada visitante, O’Higgins de Rancagua consiguió una vital victoria por la cuenta mínima frente a Deportes Concepción. El encuentro, válido por el duelo de ida de los cuartos de final de la Copa Chile 2026, se definió en el minuto 90’+3’ gracias a la certera aparición del artillero Arnaldo Castillo, permitiendo al “Capo de Provincia” dar el primer gran golpe y llevarse la ventaja de la llave hacia Rancagua.

Un partido intenso, pero sin mucha llegada en la primera mitad

El ambiente en la capital de la región del Bío-Bío fue el escenario ideal para un duelo de alto calibre. Ante seis mil espectadores en la noche penquista, la primera fracción ofreció un trámite sumamente parejo, aunque con un leve predominio del cuadro dueño de casa. Deportes Concepción intentó imponer sus términos y generó constantes aproximaciones en el área rancagüina, amparado en las peligrosas jugadas colectivas gestadas entre Henríquez y el experimentado delantero Joaquín Larrivey. Por su parte, la escuadra celeste cedió la iniciativa y buscó lastimar mediante rápidos contraataques, estrategia que no rindió frutos durante los 45 minutos iniciales, yéndose al descanso con el marcador en blanco.

Gran victoria d O’Higgins que saca ventaja en la llave. Foto: Andrés Flores/www.tudeporteradio.cl

Lo definió en el final

Ya en la etapa de complemento, el guion del partido sufrió modificaciones y el desarrollo se invirtió. O’Higgins logró adueñarse del mediocampo y consolidó una mayor posesión del balón, instalándose con propiedad en territorio rival. Sin embargo, pese al control de las acciones, a los forasteros les costaba traducir ese dominio en remates efectivos a portería debido al correcto e impenetrable cerrojo defensivo impuesto por los lilas. El ritmo se mantuvo intenso, con un ida y vuelta en el que el elenco penquista comenzó a acelerar sus transiciones, producto de la urgencia por encontrar un gol ante su gente conforme avanzaba el cronómetro.

Las grandes emociones y las incidencias clave se concentraron en la recta final del compromiso. A los 69 minutos, el “Capo” avisó con peligro real: una jugada profunda culminó con un potente remate a quemarropa de Arnaldo Castillo, el cual fue ahogado de manera notable por los reflejos del guardameta local Araya. Apenas dos minutos después (71’), el cuerpo técnico rancagüino debió sortear un complejo obstáculo tras la lamentable lesión de Benjamín Rojas, quien no pudo continuar en el terreno de juego, forzando una sustitución obligada que rearmó la estructura del mediocampo visitante. Más tarde, también por una complicación física –una patada de un rival- Felipe Ogaz abandonó.

Cuando todo parecía indicar que el pleito culminaría en una cerrada paridad sin goles, llegó el zarpazo definitivo. En el tercer minuto de tiempo agregado (90’+3’), una impecable gesta técnica y un vertiginoso armado ofensivo de los celestes dejó sin capacidad de respuesta ni repliegue a la zaga penquista. Arnaldo Castillo apareció con la frialdad de los goleadores para finiquitar la jugada y mandar el balón al fondo de las redes, desatando la locura total del plantel y los seguidores rancagüinos presentes.

Al final, O’Higgins evidenció su oficio, dedicándose a congelar los segundos postreros y a defender el resultado aferrándose a la tenencia de la pelota hasta escuchar el pitazo del árbitro. Fue un partido redondo y tácticamente perfecto para el conjunto forastero, que ahora retorna a la región con la primera opción de finiquitar la serie a su favor en el Estadio El Teniente y avanzar a las semifinales de la Copa Chile.

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Ficha del partido

Deportes Concepción (0): Nicolás Araya, Ariel Cáceres, Fausto Grillo, Nicolás Fuentes (46’, Misael Dávila), Dilan Varas, Mario Sandoval (79’, Fernando Martínez), Norman Rodríguez, Jorge Henríquez (79’, Diego Acosta), Joaquín Montecinos (72’, Aldrix Jara), Ethan Espinoza, Joaquín Larrivey. DT: Fernando Díaz.

O’Higgins (1): Omar Carabalí, Benjamín Rojas (72’, José Movillo), Alan Robledo, Nicolás Garrido, Leandro Díaz, Felipe Ogaz (82’, Bryan Rabello), Tomás Avilés, Juan Leiva, Ignacio Schor (66’, Joaquín Tapia), Bastián Yáñez (82’, Santiago Toloza), Arnaldo Castillo. DT: Lucas Bovaglio.

Árbitros: Cristián Garay, José Retamal, Leslie Vásquez, Nicolás Gamboa.

Amonestados: Montecinos, Sandoval (CON); Castillo (OHI).

Goles: 0-1, 90’+3’, Castillo.

Estadio: Ester Roa, Concepción.

Público: 6.371 personas.