Parlamentarios de O´Higgins reaccionan ante posible recorte del Presupuesto regional 2027

Por: Alfredo Bravo/María Fernanda Cabrera

El proyecto de Ley de Presupuestos 2027 genera preocupación en la Región de O’Higgins, luego de conocerse una eventual reducción de recursos que, en términos nominales, bordearía los 15 mil 500 millones de pesos para el territorio.

Una disminución que ha encendido las alertas entre las autoridades regionales y que también motivó las críticas y reparos de parlamentarios de la zona, quienes advierten sobre sus posibles efectos en la inversión, las obras y el desarrollo de las 33 comunas de O’Higgins.

Sobre este escenario y las razones de sus cuestionamientos, conversamos con el senador Juan Luis Castro, las diputadas Natalia Romero, Valentina Cáceres, Carolina Cucumides y el diputado Fernando Ugarte.

Senador Juan Luis Castro: “Se tiene que revisar antes de que llegue al Congreso”

Para el senador por la región de O´Higgins, Juan Luis Castro, la eventual rebaja en el Proyecto de Ley de Presupuesto 2027, sería un despropósito para la región y se preguntó que, ¿Cómo se explica que una región que acaba de perder más de 16 mil empleos en un año pueda recibir ahora un recorte de más de $15 mil millones en su presupuesto regional?, por lo que a su parecer no tiene ninguna lógica.

Dijo Castro que en estos momentos se está diciendo que hay que reactivar la economía, generar empleo y acelerar la inversión, pero al mismo tiempo “se pretende quitar recursos precisamente para hacer obras y mover la economía regional”.

Para el legislador, el Ministerio de Hacienda “tiene que revisar esto antes de que llegue al Congreso. Y si no lo hace, vamos a defender los recursos de O’Higgins durante la discusión presupuestaria”.

En sus declaraciones Juan Luis Castro fue enfático al expresar, además, que “no podemos aceptar que, en el momento en que la región más necesita inversión y empleo, se le cierre la llave de los recursos”.

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Diputado Fernando Ugarte: “No basta con tener recursos, sino que hay que utilizarlos de manera correcta, eficiente y oportuna”

Para el diputado por el distrito 15 de la región, Fernando Ugarte, la Ley de Presupuesto 2027 recién inicia su tramitación en el Congreso, por lo que tendrán el espacio, tanto en las subcomisiones, como en ambas cámaras, para analizar y discutir de manera responsable, los recursos destinados a las regiones.

También explicó Ugarte, que en la discusión del presupuesto para el 2027, hay un factor que no se debe olvidar: la capacidad de ejecución. Acotó el legislador, que según datos de la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere), al 31 de julio, el Gobierno Regional de O´Higgins registra una ejecución presupuestaria “de apenas un 23,5%, la más baja a nivel nacional y notoriamente inferior al 45,6%, que registraba a la misma fecha de 2025.

A su juicio, no basta con tener recursos, sino que “hay que utilizarlos de manera correcta, eficiente y oportuna” con una planificación clara que mermita generar inversión, crecimiento y soluciones concretas para los vecinos de las 33 comunas de O´Higgins.

“Los recursos públicos tienen que transformarse en obras y beneficios para las personas, no ejecutarse a última hora, simplemente para cumplir una meta”, subrayó.

Para concluir, el diputado Fernando Ugarte, fue enfático al señalar que, durante la discusión presupuestaria “defenderemos los recursos que O´Higgins necesita”, pero que esa defensa debe ir acompañada también de una buena gestión y de “la responsabilidad de ejecutar oportunamente los recursos que ya tiene nuestra región”.

Diputada Carolina Cucumides: “Cifras de desempleo son preocupantes”

La también diputada por el Distrito 16 en la misma región, Carolina Cucumides, espera que el presidente de la República en cadena nacional, al referirse al presupuesto 2027, aborde y abrace a las familias de Chile.

“Hoy día tenemos cifras de desempleo sumamente preocupantes y que, van día a día al alza, con un costo de la vida que tiene ahogada a la familia chilena”, alertó Cucumides.

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Al mismo tiempo, le hizo un llamado también al ministro Jorge Quiroz Castro y al presidente de la República, para que este presupuesto aborde los temas de “reconstrucción” que ellos dijeron, pero que están llevando al despeñadero a nuestro país.

La diputada señala que, la rebaja en salud, en educación y en los temas sociales sean golpeadas las familias de clase media y las más emergentes de todo el país, por lo que exige al gobierno, que este presupuesto le de respuestas a las necesidades que hay a nivel nacional.

Para Carolina Cucumides, el presidente Kast ha dado cifras con un alza de 1 al 1,5%, cuando en realidad se tienen recortes de un 10%, por lo que, en verdad, eso no alcanza para nada.

“Los problemas de salud en Chile son gravísimos, entonces no puede ser posible que los recortes sean más grandes que el aumento que el presupuesto de la nación”, acotó.

Agregó en sus declaraciones que, para los gobierno regionales y locales, los presupuestos son fundamentales y que, como diputada, estará ahí exigiendo que la plata a las regiones y municipios estén garantizados en beneficio de las familias de nuestro país.

Diputada Natalia Romero: “Por supuesto que estaré en contra”

La diputada por el Distrito 15 advirtió “que O’Higgins pueda perder más de 15.500 millones de pesos de su presupuesto regional en 2027 sería una pésima noticia”, considerando que este año la región “ha liderado este año los índices de desempleo”.

Romero recordó que “detrás de esas cifras hay familias que necesitan trabajo y oportunidades, y esta rebaja pondría en riesgo obras y proyectos que generan empleo y mejoran la vida de nuestros vecinos”.

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Ante el panorama que planteó, la diputada aseguró que “por supuesto que estaré en contra”, así como señaló que “O’Higgins necesita más inversión, con una ejecución oportuna, eficiente y transparente, y una estrecha coordinación entre el Gobierno Regional y los municipios”.

Diputada Valentina Cáceres: “Ese esfuerzo no puede hacerse a costa de las regiones”

La diputada por el Distrito 15, Valentina Cáceres, manifestó preocupación al aterrizar que la cifra cercana al 18% corresponde a “menos recursos para inversión, infraestructura, empleo y proyectos que impactan directamente en las 33 comunas de O’Higgins”.

En ese sentido, Cáceres sostuvo que “nuestra región ya ha enfrentado reducciones presupuestarias y, al mismo tiempo, tenemos necesidades muy concretas: necesitamos reactivar el empleo, mejorar caminos y espacios públicos, fortalecer la seguridad, avanzar en infraestructura y responder a las necesidades de nuestras familias”.

Asimismo, aseveró que, aunque “entiendo que el país enfrenta restricciones fiscales y que debemos discutir con responsabilidad cómo se utilizan los recursos públicos”, desde su posición “voy a defender que los recursos que corresponden a nuestra región no sean recortados de manera que termine afectándose la inversión y el desarrollo regional”, considerando que “ese esfuerzo tiene que ser equilibrado y no puede hacerse nuevamente a costa de las regiones”.

La parlamentaria destacó que “O’Higgins aporta muchísimo al desarrollo de Chile, especialmente a través de nuestra minería, agricultura y actividad productiva”, por lo que “lo mínimo que esperamos es que una parte importante de esos recursos vuelva a nuestra región en forma de inversión y mejores oportunidades para sus habitantes”.

Finalmente, Cáceres estableció que “en la discusión del Presupuesto 2027 vamos a revisar las cifras con mucha atención y vamos a defender los intereses de las familias de O’Higgins”.