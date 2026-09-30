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Santiago Wanderers busca subir a la cima del torneo

En la previa de Recoleta vs Santiago Wanderers, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este sábado 3 de octubre desde las 15:00 horas en el Estadio Santa Laura-Universidad SEK.

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El próximo sábado 3 de octubre, a partir de las 15:00 horas, Santiago Wanderers enfrenta a Recoleta en el Estadio Santa Laura-Universidad SEK, por el duelo correspondiente a la fecha 16 del campeonato 2026.

Así llegan Recoleta y Santiago Wanderers

Ambos equipos buscarán no repetir lo que hicieron en su último partido del torneo. La visita se quedó con las manos vacías tras la derrota sufrida la jornada pasada. Por su parte, el conjunto local logró rescatar un punto en el empate conseguido la fecha anterior.

Últimos resultados de Recoleta en partidos del campeonato 2026

Recoleta viene de empatar ante Dep. Santa Cruz por 0-0. En los últimos partidos de la presente temporada, cosechó 3 victorias y 1 empate, con 3 goles marcados y 6 en el arco rival.

Últimos resultados de Santiago Wanderers en partidos del campeonato 2026

Santiago Wanderers llega a este encuentro tras perder 0 a 1 ante Cobreloa. En los últimos enfrentamientos, tuvo 3 victorias y ha perdido en 1 ocasión. Con 4 goles a favor, ha recibido 5 en contra.

En los últimos 5 choques hubo 2 victorias para el anfitrión de esta fecha y se computaron 3 empates. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 21 de febrero, en el torneo Chile – Campeonato Ascenso 2026, y Recoleta se quedó con la victoria por 0 a 2.

El anfitrión está en el sexto puesto con 38 puntos (10 PG – 8 PE – 7 PP), mientras que la visita acumula 44 unidades y se ubica en segundo lugar en el campeonato (12 PG – 8 PE – 5 PP).

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Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1 Cobreloa 45 25 12 9 4 16
2 Santiago Wanderers 44 25 12 8 5 14
3 San Luis 41 24 11 8 5 9
4 Magallanes 40 25 11 7 7 3
6 Recoleta 38 25 10 8 7 3

Fechas y rivales de Recoleta en los próximos partidos del campeonato 2026
  • Fecha 27: vs Magallanes: 10 de octubre – 12:30 (hora Argentina)
  • Fecha 28: vs Cobreloa: 17 de octubre – 15:00 (hora Argentina)
  • Fecha 29: vs San Luis: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 30: vs Deportes Iquique: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Santiago Wanderers en los próximos partidos del campeonato 2026
  • Fecha 27: vs Curicó Unido: 10 de octubre – 15:00 (hora Argentina)
  • Fecha 28: vs Rangers: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 29: vs Unión Española: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 30: vs D. Copiapó: Fecha y horario a confirmar
Horario Recoleta y Santiago Wanderers, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 15:00 horas
  • Colombia y Perú: 13:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:00 horas
  • Venezuela: 14:00 horas

El contenido de esta noticia ha sido generado automáticamente mediante inteligencia artificial a partir de los datos proporcionados por DataFactory.

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