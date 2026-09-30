Por la fecha 16, Dep. Santa Cruz recibirá a San Marcos

El duelo entre Dep. Santa Cruz y San Marcos correspondiente a la fecha 16 se disputará en el estadio Municipal Joaquín Muñoz García desde las 20:00 horas, el sábado 3 de octubre.

Así llegan Dep. Santa Cruz y San Marcos

La visita viene de ganar en la jornada pasada y buscará continuar por la senda del triunfo. Por su parte, el equipo local llega a este encuentro después de un empate previo

Últimos resultados de Dep. Santa Cruz en partidos del campeonato 2026

En su visita anterior, Dep. Santa Cruz empató por 0 con Recoleta. En los últimos 4 juegos del actual torneo, generó 1 victoria, 2 empates y 1 derrota, con 2 goles marcados y con 2 en su valla.

Últimos resultados de San Marcos en partidos del campeonato 2026

San Marcos venció en casa a Curicó Unido por 3 a 0. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado ganar 1 y perdido 3. Además, logró gritar 7 goles y ha recibido 7 en su arco.

El conjunto local logró acumular 3 victorias, mientras que el equipo visitante tuvo 1 triunfo. Lograron empatar 1 vez. El último juego entre ambos en este torneo fue el 20 de febrero, en el torneo Chile – Campeonato Ascenso 2026, y terminó con un marcador 1-1.

El dueño de casa se encuentra en el décimo cuarto puesto y tiene 22 puntos (4 PG – 10 PE – 11 PP), mientras que la visita sumó 36 unidades y está en el séptimo lugar en el torneo (9 PG – 9 PE – 7 PP).

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N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Cobreloa 45 25 12 9 4 16 2 Santiago Wanderers 44 25 12 8 5 14 3 San Luis 41 24 11 8 5 9 7 San Marcos 36 25 9 9 7 8 14 Dep. Santa Cruz 22 25 4 10 11 -12

Fechas y rivales de Dep. Santa Cruz en los próximos partidos del campeonato 2026

Fecha 27: vs Deportes Temuco: 10 de octubre – 17:30 (hora Argentina)

Fecha 28: vs D. Antofagasta: 18 de octubre – 15:00 (hora Argentina)

Fecha 29: vs D. Copiapó: Fecha y horario a confirmar

Fecha 30: vs Rangers: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de San Marcos en los próximos partidos del campeonato 2026

Fecha 27: vs D. Antofagasta: 11 de octubre – 12:30 (hora Argentina)

Fecha 28: vs D. Puerto Montt: 18 de octubre – 15:00 (hora Argentina)

Fecha 29: vs Deportes Temuco: Fecha y horario a confirmar

Fecha 30: vs San Luis: Fecha y horario a confirmar

Horario Dep. Santa Cruz y San Marcos, según país

Argentina y Chile (Santiago): 20:00 horas

Colombia y Perú: 18:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:00 horas

Venezuela: 19:00 horas

El contenido de esta noticia ha sido generado automáticamente mediante inteligencia artificial a partir de los datos proporcionados por DataFactory.