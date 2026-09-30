Por la fecha 16, Dep. Santa Cruz recibirá a San Marcos

El duelo entre Dep. Santa Cruz y San Marcos correspondiente a la fecha 16 se disputará en el estadio Municipal Joaquín Muñoz García desde las 20:00 horas, el sábado 3 de octubre.
Así llegan Dep. Santa Cruz y San Marcos
La visita viene de ganar en la jornada pasada y buscará continuar por la senda del triunfo. Por su parte, el equipo local llega a este encuentro después de un empate previo
Últimos resultados de Dep. Santa Cruz en partidos del campeonato 2026
En su visita anterior, Dep. Santa Cruz empató por 0 con Recoleta. En los últimos 4 juegos del actual torneo, generó 1 victoria, 2 empates y 1 derrota, con 2 goles marcados y con 2 en su valla.
Últimos resultados de San Marcos en partidos del campeonato 2026
San Marcos venció en casa a Curicó Unido por 3 a 0. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado ganar 1 y perdido 3. Además, logró gritar 7 goles y ha recibido 7 en su arco.
El conjunto local logró acumular 3 victorias, mientras que el equipo visitante tuvo 1 triunfo. Lograron empatar 1 vez. El último juego entre ambos en este torneo fue el 20 de febrero, en el torneo Chile – Campeonato Ascenso 2026, y terminó con un marcador 1-1.
El dueño de casa se encuentra en el décimo cuarto puesto y tiene 22 puntos (4 PG – 10 PE – 11 PP), mientras que la visita sumó 36 unidades y está en el séptimo lugar en el torneo (9 PG – 9 PE – 7 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Cobreloa
|45
|25
|12
|9
|4
|16
|2
|Santiago Wanderers
|44
|25
|12
|8
|5
|14
|3
|San Luis
|41
|24
|11
|8
|5
|9
|7
|San Marcos
|36
|25
|9
|9
|7
|8
|14
|Dep. Santa Cruz
|22
|25
|4
|10
|11
|-12
Fechas y rivales de Dep. Santa Cruz en los próximos partidos del campeonato 2026
- Fecha 27: vs Deportes Temuco: 10 de octubre – 17:30 (hora Argentina)
- Fecha 28: vs D. Antofagasta: 18 de octubre – 15:00 (hora Argentina)
- Fecha 29: vs D. Copiapó: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 30: vs Rangers: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de San Marcos en los próximos partidos del campeonato 2026
- Fecha 27: vs D. Antofagasta: 11 de octubre – 12:30 (hora Argentina)
- Fecha 28: vs D. Puerto Montt: 18 de octubre – 15:00 (hora Argentina)
- Fecha 29: vs Deportes Temuco: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 30: vs San Luis: Fecha y horario a confirmar
Horario Dep. Santa Cruz y San Marcos, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 20:00 horas
- Colombia y Perú: 18:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:00 horas
- Venezuela: 19:00 horas
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