Presidente anuncia aumento del 1,5% en el presupuesto 2007 pero omite recorte a las regiones

El Presidente de la República, José Antonio Kast, presentó este miércoles, en cadena nacional, los principales lineamientos del proyecto de Ley de Presupuestos 2027, destacando un aumento de 1,5% del gasto respecto del presupuesto de este año y poniendo el énfasis en crecimiento, empleo, seguridad, reconstrucción y gasto social.

Sin embargo, en los más de 20 minutos de su intervención, el Mandatario no hizo referencia a la reducción de recursos contemplada para los gobiernos regionales, una situación que afecta al conjunto de las regiones y que en el caso de O’Higgins ha generado preocupación por el impacto que podría tener sobre la capacidad de inversión regional.

Sin embargo en su discurso Kast anunció una cartera extraordinaria de 241 obras públicas distribuidas en todas las regiones del país, además de recursos para conservación de infraestructura y proyectos destinados a generar empleo.

Un Presupuesto que crece 1,5%

El Presidente sostuvo que el Presupuesto 2027 crecerá un 1,5% respecto del año anterior. Según explicó, las proyecciones iniciales contemplaban un crecimiento de entre 0% y 1%, pero el Ejecutivo optó por incorporar un punto adicional de expansión para impulsar la reactivación, la inversión y el empleo.

Kast planteó que este esfuerzo estaría acompañado de una meta de déficit fiscal y de una revisión de los programas que actualmente financia el Estado.

En ese proceso, señaló que durante los primeros meses de gobierno fueron revisados 632 programas correspondientes a 23 ministerios. La lógica planteada fue que aquellos programas que muestran resultados puedan crecer, mientras que los que no los entregan deberán mejorar antes de recibir nuevos recursos.

El Mandatario también puso énfasis en el control del gasto público. Mencionó que el Estado habría pagado más de $8 mil millones por sobre los precios de mercado en compras realizadas mediante convenios marco y anunció medidas para ajustar los arriendos de oficinas públicas a valores de mercado, con un ahorro estimado de hasta $5 mil millones anuales.

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Obras públicas para todas las regiones

Uno de los anuncios con mayor componente territorial fue la presentación de una cartera de 241 obras públicas que, según el Presidente, se ejecutarán en todas las regiones del país.

El objetivo planteado por el Ejecutivo es que estas iniciativas permitan generar empleo y actividad económica, junto con avanzar en infraestructura. Kast señaló que los trabajos de conservación utilizarán mano de obra local y que el inicio de las obras está previsto para enero.

A ello se suma una asignación superior a los $500 mil millones para zonas afectadas por catástrofes. El discurso incluyó también la creación de un nuevo Fondo de Reconstrucción para Atacama y Coquimbo y la mantención de recursos destinados a enfrentar los incendios forestales.

En vivienda, el Presidente informó que el primer año del Plan de Vivienda contempla más de 166 mil subsidios, mientras que Sercotec tendrá un aumento de 23,5% en sus recursos.

El empleo como uno de los ejes

Dentro de los recursos destinados a crecimiento, trabajo y reconstrucción, el proyecto contempla $9,5 billones, lo que representa un aumento de 8,1%, según lo informado por el Presidente.

Una parte central de este eje será el programa Chile Despega, que contará con $1,3 billones y que, de acuerdo con la proyección presentada en la cadena nacional, busca generar más de 100 mil empleos.

Kast también anunció un programa destinado a comunas que presentan mayores necesidades de empleo, con una propuesta presupuestaria de $140 mil millones. En su discurso mencionó como ejemplos a comunas de Biobío y Ñuble.

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Seguridad concentra otra de las prioridades

El área de seguridad tendrá un presupuesto de $7 billones, con un crecimiento de 9,1%.

Entre las medidas anunciadas se encuentran 1.000 nuevos cupos para Carabineros y capacidad para formar a más de 3.200 nuevos funcionarios. También se contemplan recursos para elementos de protección, cámaras corporales y cinco nuevos cuarteles.

Para la PDI se anunció un aumento de recursos destinado a duplicar la capacidad de los equipos especializados en crimen organizado. Gendarmería tendrá un incremento cercano al 18%, mientras que Migraciones dispondrá de un tercio más de recursos para los procesos de expulsión.

El Presidente también anunció la creación de una Fiscalía Supraterritorial.

Recursos para niños, adultos mayores, educación y salud

El presupuesto destinado a protección de niños y adolescentes alcanzará los $2,5 billones, con un crecimiento de 4,1%. Dentro de este ámbito, el fondo destinado a niños en mayor situación de riesgo aumentará 165%, mientras que los recursos para ayudas técnicas dirigidas a niños con discapacidad se duplicarán.

La Pensión Garantizada Universal contará con $7 billones para atender a más de 2,2 millones de adultos mayores.

En educación, el proyecto contempla $17,3 billones, destinados a un sistema que atiende a más de 3,5 millones de estudiantes. El Presidente también señaló que se mantendrá la gratuidad para más de 600 mil estudiantes y se incrementarán las becas.

En salud, el aumento anunciado es de 4,7%. El Gobierno plantea utilizar estos recursos para enfrentar las listas de espera, adquirir prestaciones a clínicas, fortalecer hospitales de alta complejidad y aumentar recursos para consultorios, Cesfam y postas.

También se anunció una canasta de medicamentos esenciales, un registro clínico compartido y el uso de inteligencia artificial para priorizar a los pacientes según la gravedad de sus casos.

El proyecto ingresado al Congreso deberá ser discutido durante los próximos 60 días. El propio Presidente pidió a los parlamentarios desarrollar una discusión exigente, pero sin trincheras.

Las principales cifras anunciadas por el Presidente

$9,5 billones

Para crecimiento, trabajo y reconstrucción, con un aumento de 8,1%.

$1,3 billones

Para el programa Chile Despega, con una proyección de más de 100 mil empleos.

$140 mil millones

Para un programa destinado a comunas con mayores necesidades de empleo.

241 obras públicas

Cartera extraordinaria anunciada para todas las regiones del país.

Más de $500 mil millones

Para zonas afectadas por catástrofes.

Más de 166 mil subsidios

Contemplados durante el primer año del Plan de Vivienda.

$7 billones

Para seguridad, con un aumento de 9,1%.

$2,5 billones

Para protección de niños y adolescentes, con un crecimiento de 4,1%.

$7 billones

Para la Pensión Garantizada Universal.

$17,3 billones

Para educación.

4,7%

Aumento anunciado para el presupuesto de salud.

23,5%

Incremento de recursos para Sercotec.

Las señales de contención del gasto

632 programas bajo revisión

El Gobierno informó que revisó 632 programas correspondientes a 23 ministerios y planteó que aquellos que no muestran resultados deberán mejorar antes de recibir más recursos.

Más de $8 mil millones pagados por sobre el mercado

El Presidente afirmó que el Estado pagó esa diferencia en compras realizadas mediante convenios marco.

Hasta $5 mil millones de ahorro anual

Es la estimación entregada por el Ejecutivo mediante el ajuste de los arriendos de oficinas públicas a valores de mercado.

Reasignación hacia prioridades

El discurso planteó concentrar recursos en áreas como seguridad, crecimiento, empleo, salud, vivienda y protección de niños.