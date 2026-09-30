Senador Castro pide medidas ante desempleo en O’Higgins: “Es la hora de la intervención directa”

El senador Juan Luis Castro reaccionó a las nuevas cifras de empleo en O’Higgins y emplazó al Gobierno a adoptar medidas concretas frente al deterioro del mercado laboral regional.

De acuerdo con la última medición del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la tasa de desocupación en O’Higgins alcanzó 10,8% durante el trimestre móvil junio-agosto de 2026, un aumento de 2,2 puntos porcentuales en doce meses. En el mismo período, la región registró 16.330 personas ocupadas menos.

Castro calificó las cifras como “dramáticas” y cuestionó la ausencia, a su juicio, de un plan concreto para enfrentar la pérdida de puestos de trabajo.

“Las cifras que hoy se han entregado son dramáticas. En Chile aumenta el desempleo y todavía no hay un plan concreto. En nuestra región de O’Higgins es peor todavía. Hemos perdido en un año 16 mil empleos. ¿Qué se está haciendo?”, señaló.

El informe del INE registra además 52.634 personas desocupadas en la región, 10.035 más que hace un año. Frente a este escenario, el senador sostuvo que no existe claridad respecto de cómo se recuperarán los puestos de trabajo perdidos.

“¿Cómo se recupera esto en la región de O’Higgins? Nadie sabe. Aquí hay buenas intenciones, pero más allá de esa declaración, no hay un plan concreto que en O’Higgins nos permita restablecer cómo las familias pueden seguir adelante subsistiendo sin trabajo”, afirmó.

Preocupación por el empleo femenino

Otro de los antecedentes que destacó el senador es el comportamiento del empleo femenino. La tasa de desocupación de las mujeres llegó a 13,2%, con un aumento de tres puntos porcentuales en doce meses.

La medición del INE también muestra una disminución del número de personas ocupadas en distintas actividades económicas, entre ellas Minería, Comercio y Actividades de salud, sectores que incidieron en la caída regional del empleo.

Castro planteó que las cifras requieren, a su juicio, una respuesta directa por parte de las autoridades.