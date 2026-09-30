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Seremi de Economía en O’Higgins renuncia al cargo

Pese a que su salida había sido desmentida hace un par de días por la Delegada Presidencial, hoy se oficializó alejamiento del cargo.

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Este miércoles, el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo informó que el secretario regional ministerial de Economía de la región de O’Higgins, Juan Carlos Meléndez Santelices, presentó su renuncia al cargo.

Recordemos que, hace algunos días, ya hubo rumores respecto de la salida del ahora exautoridad, la cual inclusive fue desmentida por la delegada presidencial, Susana Pinto.

En reemplazo de Meléndez, fue designado Sebastián Vargas Ibaceta, quien asumirá el cargo a partir de este jueves 1 de octubre. Vargas es ingeniero agrónomo de la Universidad Mayor y cuenta con un magíster en administración de empresas silvoagropecuarias de la misma casa de estudios.

«Las autoridades del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo valoran y agradecen la labor del Sr. Meléndez como representante de la cartera en la región de O´Higgins, y le desean al Sr. Vargas el mejor de los éxitos en sus nuevas funciones como autoridad regional», apuntaron en un comunicado.

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