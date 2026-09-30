Tercer caso importado de sarampión en Chile pone el foco en las brechas de vacunación

El Ministerio de Salud confirmó un nuevo caso importado de sarampión, el tercero registrado en Chile durante 2026. Se trata de una joven de 18 años que realizó un viaje reciente a Perú y que no registra antecedentes de vacunación contra sarampión y rubéola. La paciente se encuentra en buen estado de salud y ya completó su período de aislamiento, mientras los equipos de salud realizan el seguimiento activo de sus contactos.

Chile mantiene su estatus de país que eliminó el sarampión y no registra transmisión local desde 1992. Sin embargo, el aumento de casos en otros países de las Américas mantiene la vigilancia sanitaria sobre esta enfermedad.

Según el último informe de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), entre enero y el 19 de septiembre de 2026 se confirmaron 53.957 casos de sarampión en 17 países y territorios de las Américas, casi cuatro veces más que en el mismo período de 2025. En ese lapso se han registrado 68 muertes: 45 en Guatemala, 22 en México y una en Bolivia.

Cinco países concentran el 99,5% de los casos registrados en las Américas: Guatemala, México, Estados Unidos, Perú y Canadá.

Un aspecto que preocupa es que cerca de dos tercios de los casos confirmados en las Américas corresponden a personas sin antecedentes de vacunación. El grupo con mayor incidencia corresponde a los lactantes menores de un año.

El riesgo de nuevos casos importados

Para María Paz Bertoglia, epidemióloga y académica del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello, el escenario continental obliga a mantener la vigilancia y reforzar la vacunación.

«El sarampión es una de las enfermedades más contagiosas que conocemos», señala Bertoglia. «Una persona con sarampión puede contagiar a entre 12 y 18 personas no inmunizadas. El virus se transmite por el aire y puede causar complicaciones graves como neumonía, otitis y encefalitis, especialmente en niños pequeños, embarazadas, personas inmunocomprometidas y adultos no vacunados».

La especialista agrega que el sarampión puede generar complicaciones posteriores y por ello insiste en la importancia de mantener una adecuada protección mediante la vacunación.

Los tres casos importados registrados en Chile durante este año corresponden a personas que no contaban con antecedentes de vacunación y que habían viajado al extranjero.

El primero, confirmado en enero, correspondió a un adulto con antecedente de viaje a Europa y Sudamérica, sin registro de vacunación en el país. El segundo, confirmado en febrero, fue un lactante de 11 meses que viajó a México sin recibir la dosis recomendada para viajeros. El caso más reciente corresponde a la joven de 18 años que regresó desde Perú, quien tampoco registra vacunación en Chile.

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Este último caso adquiere especial atención debido a los viajes y concentraciones masivas de personas que se esperan en Perú durante octubre y noviembre, entre ellas las actividades vinculadas a la festividad del Señor de los Milagros y la visita del papa León XIV.

A esto se suma, plantea Bertoglia, la situación de las coberturas de vacunación en Chile. «La cobertura de la primera dosis en Chile se mantiene cercana al 95%, pero la segunda dosis está bajo la meta desde 2019, alcanzando un 78% en 2025», aseguró la académica.

Según la especialista, esta brecha significa que existe un grupo de niños y niñas que no cuenta con el esquema completo de vacunación.

Vigilancia y campaña de vacunación

Chile mantiene una alerta epidemiológica vigente desde 2025, reiterada durante febrero y julio de 2026, que refuerza la vigilancia en la red pública y privada para detectar oportunamente casos sospechosos. El sarampión es una enfermedad de notificación obligatoria e inmediata en el país.

Desde junio se desarrolla la campaña «Chile contra el sarampión», orientada a poner al día a más de 140 mil menores de seis años que deben iniciar o completar su esquema de vacunación. También se realizan acciones de vacunación en establecimientos educacionales para estudiantes de educación básica que mantienen dosis pendientes.

La vacuna trivírica SRP protege contra sarampión, rubéola y paperas. Forma parte del Programa Nacional de Inmunizaciones y se administra en dos dosis, a los 12 y 36 meses de edad.

Para conocer el estado de vacunación de adultos o niños, es posible consultar el registro disponible en el Portal Paciente del Ministerio de Salud.

¿Quiénes deben revisar su vacunación?

Entre las personas que deben verificar especialmente su esquema de inmunización se encuentran:

Niños y niñas que deben recibir las dosis correspondientes a los 12 y 36 meses.

Niños y niñas con esquema incompleto. Si falta una dosis o nunca fueron vacunados, deben acudir a un vacunatorio.

Personas nacidas entre 1971 y 1981 que no cuentan con registro de vacunación.

Personas que viajarán al extranjero. Se recomienda revisar el esquema y, cuando corresponda, vacunarse al menos 15 días antes del viaje.

Lactantes de 6 a 11 meses que viajarán al extranjero, quienes pueden recibir una dosis previa al viaje, conocida como «dosis cero», que no reemplaza las dosis correspondientes al calendario regular.

Niños mayores de un año que cuentan con una sola dosis y que viajarán al extranjero, quienes pueden requerir adelantar la segunda.

Los adultos que viajan por estudios o trabajo y cuya institución de destino exige acreditar la vacunación también pueden acceder a la inmunización presentando la documentación correspondiente.

¿Cómo reconocer el sarampión?

Como Chile no registra transmisión local de sarampión desde 1992, la enfermedad no forma parte de la experiencia habitual de la mayoría de los equipos de salud. Por ello, Bertoglia plantea la importancia de mantener la sospecha clínica, especialmente frente a personas con antecedentes recientes de viaje.

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Los primeros síntomas suelen incluir fiebre alta, tos, secreción nasal y conjuntivitis. Entre el tercer y séptimo día pueden aparecer manchas rojas que comienzan en la cara y posteriormente se extienden al resto del cuerpo.

Los síntomas pueden manifestarse entre 7 y 21 días después del contagio. Una persona puede transmitir el virus desde cuatro días antes hasta cuatro días después de la aparición de las manchas.

Ante la aparición de estos síntomas, especialmente después de un viaje al extranjero o de un contacto con un viajero, las recomendaciones son: