Trump anuncia inversión surcoreana de hasta US$200 mil millones en infraestructura energética de EEUU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció junto al secretario de Comercio, Howard Lutnick, una inversión de hasta 200.000 millones de dólares —unos 176.000 millones de euros— procedentes del Gobierno de Corea del Sur para desarrollar tres grandes proyectos de infraestructura energética en territorio estadounidense.

El paquete contempla la construcción de ocho centrales nucleares de gran escala, una planta de generación eléctrica a gas natural en Texas y el desarrollo del gasoducto de gas natural licuado (GNL) de Alaska.

Trump calificó el conjunto de iniciativas como uno de los mayores proyectos de infraestructura energética de la historia de Estados Unidos y destacó que la inversión surcoreana forma parte del acuerdo comercial bilateral que redujo al 15% los aranceles aplicados por su administración a Corea del Sur.

Durante el anuncio, Lutnick señaló que Corea del Sur destinará cerca de 200.000 millones de dólares de fondos soberanos a infraestructura energética estadounidense.

Ocho nuevos reactores nucleares

El proyecto de mayor inversión, denominado Project Power, contempla la construcción de ocho grandes reactores nucleares distribuidos en distintos estados, entre ellos Ohio, Tennessee, Carolina del Sur y Kentucky.

La inversión prevista alcanza los 120.000 millones de dólares —unos 106.000 millones de euros—.

Según el Departamento de Comercio, el proyecto contribuirá al objetivo establecido en una orden ejecutiva sobre energía nuclear de mayo de 2025, que fija como meta tener diez nuevos reactores en construcción antes de 2030.

Gasoducto en Alaska

El segundo proyecto, denominado Project North, contempla una inversión superior a los 50.000 millones de dólares —unos 44.000 millones de euros— para poner en marcha el gasoducto de GNL de Alaska.

Trump destacó que la iniciativa ha sido prometida durante décadas sin llegar a concretarse. De acuerdo con las estimaciones expuestas durante el anuncio, la construcción podría generar hasta 12.000 empleos directos y otros 1.000 puestos permanentes una vez que entre en funcionamiento.

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El proyecto también contempla un acceso prioritario de Corea del Sur al gas producido.

Lutnick sostuvo que la iniciativa podría modificar el escenario energético de Asia y la geopolítica global, al incrementar la dependencia de la región respecto del suministro energético estadounidense.

Una planta de gas natural en Texas

El tercer proyecto, Project Star, corresponde a una planta de generación eléctrica a gas natural de 6.472 megavatios en Texas.

La primera fase comenzará a operar en 2029 y se espera que la instalación esté completamente operativa en 2032.

El anuncio y las elecciones legislativas

El anuncio se produce a poco más de un mes de las elecciones legislativas de Estados Unidos, previstas para el 3 de noviembre, y también fue utilizado por Trump para respaldar públicamente al senador republicano por Alaska, Dan Sullivan, quien busca renovar su escaño.

Sullivan enfrenta en esa contienda a la candidata demócrata Mary Peltola.

Texas también será escenario de una de las carreras electorales destacadas. Allí se enfrentan el republicano Ken Paxton y el demócrata James Talarico por un escaño en el Senado.

El estado no ha elegido a un senador demócrata desde 1988, según los antecedentes incluidos en el despacho, por lo que la contienda es seguida como una de las disputas electorales relevantes de los comicios de noviembre.