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San Luis quiere seguir su racha positiva ante U. San Felipe

Te contamos la previa del duelo U. San Felipe vs San Luis, que se enfrentan en el estadio Municipal de San Felipe hoy a las 18:00 horas.

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El cotejo correspondiente a la fecha 25 del campeonato 2026 se juega hoy a las 18:00 horas en el estadio Municipal de San Felipe.

Así llegan U. San Felipe y San Luis

Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.

Últimos resultados de U. San Felipe en partidos del campeonato 2026

U. San Felipe no quiere lamentar otra caída: 1 a 4 finalizó su partido frente a D. Copiapó. En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: perdió 2 y 2 fueron empate. Pudo marcar 1 gol y ha recibido 7.

Últimos resultados de San Luis en partidos del campeonato 2026

San Luis llega con envión anímico tras vencer por 2 a 1 a D. Antofagasta. En las últimas fechas obtuvo 3 victorias y 1 derrota. Pudo marcar 9 goles y ha recibido 4.

Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 1 victoria, mientras que la visita sumó 3. En 1 partido terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 4 de mayo, en el torneo Chile – Campeonato Ascenso 2026, y San Luis resultó vencedor por 4 a 0.

El local está en el décimo quinto puesto con 22 puntos (5 PG – 7 PE – 12 PP), mientras que el visitante llegó a 41 unidades y se coloca en el tercer lugar en el torneo (11 PG – 8 PE – 5 PP).

Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1 Cobreloa 45 25 12 9 4 16
2 Santiago Wanderers 44 25 12 8 5 14
3 San Luis 41 24 11 8 5 9
4 Magallanes 40 25 11 7 7 3
15 U. San Felipe 22 24 5 7 12 -25

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Fechas y rivales de U. San Felipe en los próximos partidos del campeonato 2026
  • Fecha 16: vs Deportes Iquique: 4 de octubre – 15:00 (hora Argentina)
  • Fecha 27: vs Rangers: 12 de octubre – 15:00 (hora Argentina)
  • Fecha 28: vs Deportes Temuco: 18 de octubre – 12:30 (hora Argentina)
  • Fecha 29: vs D. Puerto Montt: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 30: vs Unión Española: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de San Luis en los próximos partidos del campeonato 2026
  • Fecha 16: vs Unión Española: 4 de octubre – 17:30 (hora Argentina)
  • Fecha 27: vs D. Puerto Montt: 12 de octubre – 12:30 (hora Argentina)
  • Fecha 28: vs Magallanes: 17 de octubre – 12:30 (hora Argentina)
  • Fecha 29: vs Recoleta: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 30: vs San Marcos: Fecha y horario a confirmar
Horario U. San Felipe y San Luis, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 18:00 horas
  • Colombia y Perú: 16:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 15:00 horas
  • Venezuela: 17:00 horas

El contenido de esta noticia ha sido generado automáticamente mediante inteligencia artificial a partir de los datos proporcionados por DataFactory.

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