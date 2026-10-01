123 estudiantes de Olivar recibieron computadores de la Beca TIC 2026

Un total de 123 estudiantes de la comuna de Olivar fueron beneficiados con la Beca de Acceso a Tecnología, Información y Comunicaciones (TIC) 2026, iniciativa impulsada por JUNAEB que busca contribuir a disminuir las brechas digitales en el sistema educacional.

La ceremonia de entrega se realizó en dependencias del Colegio María Villalobos Arteaga y contó con la participación de la alcaldesa de Olivar, María Estrella Montero, el seremi de Educación, la directora regional de JUNAEB y representantes de los establecimientos educacionales municipales.

Los estudiantes recibieron computadores con herramientas destinadas al apoyo de sus actividades escolares, además de acceso a conectividad, permitiéndoles contar con mayores recursos tecnológicos para sus procesos de aprendizaje.

La alcaldesa María Estrella Montero valoró la entrega y señaló que “estamos muy contentos de que 123 estudiantes de nuestra comuna puedan recibir esta herramienta. La tecnología hoy es parte fundamental de los procesos educativos y este beneficio contribuye a generar mayores oportunidades para nuestros niños, niñas y jóvenes, apoyando directamente sus aprendizajes”.