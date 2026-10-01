Facebook-f Instagram X-twitter Youtube Tiktok Linkedin

Diario Digital

Lee la Edición de Hoy

Ataques de perros al ganado preocupan a crianceros de Marchigüe

Mesa de trabajo reunió a autoridades, servicios públicos y representantes de los afectados para abordar medidas de prevención, fiscalización y apoyo al sector ganadero.

Comparte esta noticia

Agregar El Rancagüino
Anuncios

Los ataques de perros de libre deambular al ganado mantienen preocupados a crianceros de Marchigüe, situación que fue abordada en una mesa de trabajo convocada para analizar sus efectos y buscar acciones coordinadas frente a esta problemática.

En la instancia participó el alcalde de Marchigüe, Sebastián Flores Labarca, quien expuso la preocupación existente en la comuna por las consecuencias que estos ataques generan para las familias crianceras, tanto en materia económica como productiva.

La autoridad planteó la necesidad de avanzar en acciones concretas y coordinadas entre los distintos organismos vinculados a la actividad ganadera y a la fiscalización.

En la jornada estuvieron presentes el delegado presidencial provincial de Cardenal Caro, Patricio Arenas; la diputada Natalia Romero; el diputado Sebastián Cristoffanini; el seremi de Agricultura, Carlos Valdés; el alcalde de La Estrella, Valentín Vidal; el consejero regional Jorge Vargas; profesionales veterinarios; directores y representantes del SAG, INDAP e INIA; representantes de los Juzgados de Policía Local y de los propios crianceros.

Durante la reunión, los afectados pudieron plantear directamente sus inquietudes, experiencias y propuestas frente a los ataques que han afectado al ganado del secano costero.

La mesa de trabajo permitió abordar la necesidad de fortalecer las medidas de prevención, fiscalización y apoyo a los crianceros, en una situación que se ha transformado en una preocupación permanente para quienes desarrollan la actividad ganadera en la comuna.

Las gestiones continuarán junto a las autoridades y servicios correspondientes, con el foco puesto en la protección de los crianceros, su fuente de trabajo y una actividad vinculada a la identidad y tradición de Marchigüe.

Anecdotarios 2
Anecdotarios 2
Estudiantes (RC) vs Racing Club: previa, horario y cómo llegan para la fecha 11 del Clausura
3 horas hace
Argentinos Juniors vs Tigre: previa, horario y cómo llegan para la fecha 11 del Clausura
4 horas hace
Talleres vs Belgrano: previa, horario y cómo llegan para la fecha 11 del Clausura
4 horas hace
Estudiantes (RC) vs Racing Club: previa, horario y cómo llegan para la fecha 11 del Clausura
3 horas hace
Argentinos Juniors vs Tigre: previa, horario y cómo llegan para la fecha 11 del Clausura
4 horas hace
Anuncios
conce ohiggins 1
En O’Higgins destacaron la victoria sobre Concepción y esperan cerrar la serie en casa
PACE: cuando “yo también puedo” se convierte en política pública
Anuncios
NOTA 3.1
Olivar refuerza coordinación entre Seguridad Pública Municipal y Carabineros
NOTA 1.1
Salud Municipal de Olivar incorpora dos nuevos vehículos para reforzar visitas domiciliarias
Presidencialismo en Chile: 200 años de tradición republicana
798209_0
San Luis vs Unión Española: previa, horario y cómo llegan para la fecha 16 del campeonato 2026
Anuncios
Cuatro carabineros de O’Higgins fueron detenidos durante investigación por falsificación de instrumentos públicos
Cuatro carabineros de O’Higgins fueron detenidos en investigación ligada a vehículos robados
798211_0
D. Antofagasta vs Rangers: previa, horario y cómo llegan para la fecha 16 del campeonato 2026
3 NANCAGUA
Demuelen inmueble con antecedentes de tráfico de drogas en pleno centro de Nancagua
798206_0
Por la fecha 16, Dep. Santa Cruz recibirá a San Marcos
798210_0
Magallanes recibirá a Curicó Unido por la fecha 16
797173_0
Se enfrentan U. Concepción y Huachipato por la fecha 23
Anuncios