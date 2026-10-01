Ataques de perros al ganado preocupan a crianceros de Marchigüe

Los ataques de perros de libre deambular al ganado mantienen preocupados a crianceros de Marchigüe, situación que fue abordada en una mesa de trabajo convocada para analizar sus efectos y buscar acciones coordinadas frente a esta problemática.

En la instancia participó el alcalde de Marchigüe, Sebastián Flores Labarca, quien expuso la preocupación existente en la comuna por las consecuencias que estos ataques generan para las familias crianceras, tanto en materia económica como productiva.

La autoridad planteó la necesidad de avanzar en acciones concretas y coordinadas entre los distintos organismos vinculados a la actividad ganadera y a la fiscalización.

En la jornada estuvieron presentes el delegado presidencial provincial de Cardenal Caro, Patricio Arenas; la diputada Natalia Romero; el diputado Sebastián Cristoffanini; el seremi de Agricultura, Carlos Valdés; el alcalde de La Estrella, Valentín Vidal; el consejero regional Jorge Vargas; profesionales veterinarios; directores y representantes del SAG, INDAP e INIA; representantes de los Juzgados de Policía Local y de los propios crianceros.

Durante la reunión, los afectados pudieron plantear directamente sus inquietudes, experiencias y propuestas frente a los ataques que han afectado al ganado del secano costero.

La mesa de trabajo permitió abordar la necesidad de fortalecer las medidas de prevención, fiscalización y apoyo a los crianceros, en una situación que se ha transformado en una preocupación permanente para quienes desarrollan la actividad ganadera en la comuna.

Las gestiones continuarán junto a las autoridades y servicios correspondientes, con el foco puesto en la protección de los crianceros, su fuente de trabajo y una actividad vinculada a la identidad y tradición de Marchigüe.