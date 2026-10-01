Carabineros detuvo a dos hombres tras robo de especies desde camión de CCU en Mostazal

Dos hombres de nacionalidad chilena fueron detenidos por personal de Carabineros de la Subcomisaría de Mostazal, luego de ser sorprendidos tras sustraer especies desde un camión perteneciente a la empresa CCU, en la ruta H-10.

De acuerdo con los antecedentes del procedimiento, los individuos habrían cometido el robo y posteriormente intentaron escapar del lugar a bordo del vehículo en el que se desplazaban. Carabineros logró interceptar el automóvil y detener a ambos involucrados.

Los antecedentes fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que deberá determinar la dinámica de los hechos y las circunstancias en que se produjo la detención.

Los detenidos pasarían a control de detención, instancia en la que se determinará su eventual formalización por los hechos investigados.