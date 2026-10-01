Cuatro carabineros de O’Higgins fueron detenidos en investigación ligada a vehículos robados

Cuatro funcionarios activos de Carabineros de la Región de O’Higgins fueron detenidos durante la jornada de este jueves en el marco de una investigación por presuntos delitos relacionados con la falsificación de instrumentos públicos que afectarían a vehículos con encargo por robo.

El procedimiento dejó un total de 12 personas detenidas y contempló 26 allanamientos en distintos puntos del país, en una investigación dirigida conjuntamente por la Fiscalía Supraterritorial (FST) y la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente.

Las diligencias fueron desarrolladas con participación del Departamento de Asuntos Internos de Carabineros de Chile (DAICAR), en cumplimiento de órdenes emanadas del Noveno Juzgado de Garantía de Santiago.

En O’Higgins, las detenciones de los funcionarios policiales se concretaron en Rancagua, Machalí y Olivar. El operativo también contempló diligencias en las regiones Metropolitana, del Maule, Biobío y Los Lagos.

De acuerdo con los antecedentes entregados por el Ministerio Público, entre los delitos que forman parte de la investigación se encuentran asociación criminal, receptación, acceso ilícito, falsificación informática, cohecho y falsificación de instrumento público.

Durante las diligencias fueron además incautados ocho vehículos, los que serán sometidos a los peritajes correspondientes como parte de la investigación. Algunos de ellos estarían vinculados a encargos vigentes por robo.

Cuatro funcionarios fueron desvinculados

Tras conocerse los antecedentes, la Zona de Carabineros Libertador Bernardo O’Higgins informó que personal especializado de Asuntos Internos logró vincular a cuatro funcionarios de la institución con hechos presuntamente constitutivos de delitos relacionados con falsificación de instrumentos públicos que afectarían a vehículos con encargo por robo.

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La institución informó que adoptó de manera inmediata las medidas administrativas correspondientes y procedió a la desvinculación de los cuatro funcionarios, quienes se encontraban en servicio activo.

Asimismo, Carabineros dispuso la instrucción de una investigación administrativa destinada a determinar las eventuales responsabilidades individuales derivadas de estos hechos.

Los antecedentes fueron puestos a disposición del Ministerio Público, organismo encargado de dirigir la investigación penal.

En paralelo, dentro de las personas investigadas figura otro funcionario policial que había sido dado de baja de la institución durante 2025.

Carabineros señaló que estas medidas se adoptaron conforme a los principios de probidad, transparencia y responsabilidad que orientan el actuar institucional, y reafirmó su compromiso con la legalidad y el control interno.

Investigación continúa en carácter reservado

Desde la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente se informó que la causa tiene carácter reservado y que, hasta el momento, 12 personas han sido detenidas como resultado de las diligencias efectuadas en distintas regiones del país.

Entre los detenidos se encuentran cuatro funcionarios activos de Carabineros. Las detenciones se concretaron en las regiones Metropolitana, de O’Higgins y del Biobío, mientras que también se realizaron allanamientos en las regiones del Maule y Los Lagos.

La investigación busca establecer la participación que habría tenido cada uno de los detenidos en los hechos investigados y determinar las eventuales responsabilidades penales correspondientes.

Los detenidos serán puestos a disposición del tribunal competente. En la respectiva audiencia, el Ministerio Público solicitará la ampliación de la detención, con el objetivo de continuar desarrollando diligencias investigativas pendientes.

La Fiscalía indicó que la investigación continúa en curso y que nuevos antecedentes serán informados oportunamente.