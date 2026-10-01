Demuelen inmueble con antecedentes de tráfico de drogas en pleno centro de Nancagua

Con un amplio despliegue policial y el uso de maquinaria pesada, se llevó a cabo la demolición de un inmueble ubicado en calle José Domingo Jaramillo N.º 81, en pleno centro de Nancagua. La medida fue adoptada por el municipio debido al riesgo que representaba la estructura para la seguridad de las personas.

El alcalde de Nancagua, Gabriel Ahumada, explicó que el procedimiento se realizó en el marco de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, con el objetivo de resguardar tanto a los vecinos como a quienes habitaban el inmueble, los que, según señaló, se encontraban en condiciones inadecuadas.

La autoridad comunal advirtió que existía el riesgo de un eventual colapso de la edificación, situación que podría haber tenido consecuencias graves y que motivó la decisión de proceder con su demolición conforme a la normativa vigente.

El operativo contó con la participación de Carabineros, la Policía de Investigaciones (PDI) y organismos de Gobierno, como resultado de un trabajo de coordinación que se inició hace más de dos meses.

Antecedentes por tráfico de drogas

El seremi de Seguridad Pública, Nicolás Muñoz, señaló que el inmueble registraba antecedentes de procedimientos policiales vinculados a investigaciones por microtráfico, tráfico y consumo de drogas.

De acuerdo con la autoridad, anteriormente se habían realizado allanamientos en el lugar en el marco de investigaciones relacionadas con la Ley 20.000, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas.

Muñoz destacó la coordinación entre las instituciones involucradas y explicó que Carabineros y la PDI participaron en el procedimiento para brindar apoyo y resguardo durante las labores de demolición.

Asimismo, se informó que durante la jornada no se registraron nuevos delitos al interior del inmueble ni en sus inmediaciones.

Demolición y no desalojo

Por su parte, el delegado presidencial provincial de Colchagua, Mauricio Donoso, explicó que la primera reunión de coordinación se realizó el pasado 7 de julio, instancia en la que se abordó la existencia de distintos asentamientos irregulares en la comuna, incluido el inmueble intervenido.

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La autoridad precisó que el procedimiento no correspondió a un desalojo, sino a una demolición ejecutada en virtud de las facultades que la Ley General de Urbanismo y Construcciones entrega a los municipios cuando una edificación representa un peligro para la integridad de las personas.

Donoso agregó que desde la Delegación Presidencial se suscribió una resolución para disponer el apoyo de la fuerza pública, mientras que la ejecución de la medida quedó a cargo del municipio.

Las labores se desarrollaron con maquinaria pesada y bajo resguardo policial, en el centro de Nancagua.