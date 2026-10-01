EDITORIAL: Hace 212 años, Rancagua vivió dos días de horror

Seguramente hoy, 1 de octubre, al mediodía, la Plaza de Rancagua lucirá como cualquier día primaveral. A lo mejor, el eco lejano de un acto por los soldados caídos en la iglesia de La Merced romperá por un momento la habitual tranquilidad.

Muchos estarán sentados tranquilamente conversando; otros, en parejas o grupos, compartiendo una colación; personas haciendo cola para realizar trámites; varios tomando un café y otros trabajando en el jardín que rodea el monumento a Bernardo O’Higgins.

Una escena cotidiana, tranquila, que contrasta brutalmente con lo que ocurrió en este mismo lugar hace 212 años.

Porque entre el 1 y el 2 de octubre de 1814, esta plaza fue escenario de una batalla que se prolongó durante más de un día y que convirtió a la entonces Villa Santa Cruz de Triana en un lugar de muerte, fuego y destrucción.

Ser escenario de la guerra no fue gratis para Rancagua. Cientos de vecinos y vecinas quedaron atrapados en medio del combate. Sus viviendas fueron saqueadas e incendiadas y la población debió enfrentar las consecuencias de una violencia que marcaría a sus habitantes por generaciones.

Hombres combatiendo, familias encerradas, heridos, muertos, incendios y una ciudad sometida durante horas a una violencia que no habían elegido.

Hoy, sin embargo, la plaza parece haber olvidado todo aquello.

Las banderas de la Patria Vieja junto a la Delegación Presidencial, los food trucks y el gran pabellón nacional instalado para el Bicentenario parecen ser algunos de los pocos testimonios visibles de la enorme carga histórica de este lugar.

Y quizás ese contraste debería hacernos detenernos.

Porque recordar la Batalla de Rancagua no puede reducirse a repetir una fecha, levantar una bandera o realizar un acto cada año.

También debería servir para preguntarnos quiénes somos.

En un mundo cada vez más globalizado y caótico, volver a ser personas con un cierto arraigo es cada vez más importante. Saber de dónde venimos, conocer las historias que marcaron a quienes vivieron antes que nosotros y comprender cómo una comunidad fue capaz de sobrevivir a sus tragedias también forma parte de nuestra identidad.

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Los rancagüinos tienen mucho de héroes resilientes, como el ave fénix que aparece en nuestro escudo como símbolo del saber renacer de las cenizas.

Tienen mucho de la rica y profunda cultura campesina. Mucho de la fuerza y solidaridad de los mineros. Y mucho también de la herencia de los migrantes que llegaron durante el siglo pasado.

Quizás nuestra identidad esté precisamente en esa mezcla y, sobre todo, en esa capacidad de levantarnos y reconstruirnos cada vez que sea necesario.