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En O’Higgins destacaron la victoria sobre Concepción y esperan cerrar la serie en casa

El próximo domingo, a las 15.30 horas, el Capo será local contra el cuadro lila donde buscará sellar los pasajes para las semifinales de la Copa Chile 2026.

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Buenas sensaciones dejó en el plantel y cuerpo técnico de O’Higgins la victoria sobre Deportes Concepción en la ida de los cuartos de final de la Copa Chile 2026.

Los celestes, que vencieron por 0-1 al cuadro penquista, cumplieron con el plan propuesto dijo Lucas Bovaglio, quien también dijo esperar que el próximo domingo, para la revancha, todo salga a la perfección.

Un plan perfecto

Pese a las complicaciones de un terreno blando por la lluvia, los protagonistas destacaron el cumplimiento del plan táctico, la capacidad de resistencia defensiva y el positivo momento futbolístico que atraviesa el equipo antes de definir la llave en Rancagua.

El director técnico del cuadro celeste, Lucas Bovaglio, se mostró conforme con el desempeño de sus dirigidos y explicó la estrategia preparada para enfrentar el compromiso de visita. «El mensaje hace 48 horas atrás para los muchachos fue que íbamos a venir acá con un equipo un poquitito más duro de lo que normalmente solemos poner en cancha, porque era una llave de 180 minutos, porque la cancha no está en las mejores condiciones… Lo que habíamos pensado hoy salió bien», sostuvo.

Pese al resultado favorable, el estratega fue cauteloso respecto al partido de revancha, indicando que, «quedan 90 minutos en casa. No tenemos que relajarnos porque la diferencia es mínima, el rival es un muy buen equipo y tenemos poco tiempo de acá al domingo».

La voz del goleador y la capacidad de sufrir

El autor del único tanto de la jornada fue el delantero Arnaldo Castillo, quien además alcanzó un hito personal en la institución al igualar registros de un histórico del club. «En un momento del partido tuvimos la pelota… pero después hay que aguantar el chaparrón a veces, y creo que esta vez nos salió bien eso y pudimos marcar el gol, que también es importante», comentó.

El goleador, que alcanzó en la nómina de artilleros celestes su compatriota Hugo Brizuela, expresó que «sabemos lo que Hugo Brizuela significa para O’Higgins y para mí es un honor poder llegar a sus números y poder superarlo».

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Por su parte, el defensor y capitán Alan Robledo enfatizó el valor del temple defensivo mostrado por el grupo en momentos de presión rival. «Poco valorado en el fútbol saber sufrir los partidos… Sabíamos que iba a ser un partido duro, que en algún momento iban a salir a buscarlo porque son locales. Creo que nos plantamos bien y nos llevamos una primera parte muy importante», expresó.

El elenco rancagüino valoró la victoria y esperan cerrar la serie el domingo en el estadio Codelco El Teniente. Foto: Carlos Quezada – Comunicaciones Deportes Concepción.

Sociedades por banda y tres victorias consecutivas

El atacante Bastián Yáñez valoró el rendimiento colectivo exhibido durante la primera parte y la confianza alcanzada por el plantel. «El primer tiempo dominamos mucho juego. Creo que hace bastante no nos sentíamos de esa manera, con esa confianza de jugar… Nos vamos muy contentos porque nos vamos con una ventaja muy importante para casa, y son tres partidos seguidos ya donde se gana», puntualizó.

En la misma línea, el lateral Leandro Díaz destacó la solidez del bloque defensivo y su entendimiento con Yáñez por la banda izquierda. «Un partido complicadísimo acá en la cancha, sobre todo muy difícil de jugar, pero creo que hicimos un partido serio, muy bien jugado de parte nuestra… Con Basti nos entendemos bien, nos gusta jugar juntos», recordó.

Retorno de lesionados y la mirada en la revancha

El volante Bryan Rabello, quien ha sumado minutos paulatinamente tras superar una lesión en el codo, analizó su momento personal y lo que vendrá en el duelo de vuelta en el Estadio El Teniente. «La intención es ir poco a poco en cada partido y tratar de ir sumando más minutos… El tema del codo cada vez va mejorando y nos llevamos una victoria importante que nos deja bien parados para lo que viene», apuntó, y respecto de la revancha del domingo en Rancagua, comentó que «Va a ser un partido difícil. Ellos obviamente van a salir a buscar el partido. Nosotros tenemos que ser inteligentes, controlar el partido de la manera en que nosotros sabemos y tratar de quedarnos con la victoria para pasar a la otra fase».

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