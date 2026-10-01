Fiesta de Nuestra Señora de La Merced en Marchigüe: Una jornada de fe y tradición

En la comuna de Marchigüe se celebró una nueva edición de la tradicional Fiesta de Nuestra Señora de La Merced, una importante expresión de la identidad religiosa y cultural.

La jornada contempló diversas celebraciones eucarísticas, momentos de oración, la tradicional procesión y el homenaje a la Virgen, congregando a vecinos, familias y peregrinos que llegaron hasta el Santuario de Alcones para vivir esta significativa instancia.

La celebración contó con la presencia del alcalde de Marchigüe, Sebastián Flores Labarca, junto al Concejo Municipal, quienes acompañaron a la comunidad durante la tradicional fiesta.

En la oportunidad se destacó y valoró esta expresión que forma parte de la historia y de las tradiciones que unen a las localidades de Marchigüe, acompañada de las familias de toda la comuna.