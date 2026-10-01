Facebook-f Instagram X-twitter Youtube Tiktok Linkedin

Diario Digital

Lee la Edición de Hoy

Misa previa a la Batalla de Rancagua reúne a feligreses de la capital regional

Con al menos 100 asistentes y a 212 años de la Batalla de Rancagua, monseñor Guillermo Vera ofició la Misa de Acción de Gracias en la Iglesia la Merced.

Comparte esta noticia

Agregar El Rancagüino
Anuncios

Como es costumbre, la llegada de octubre en el corazón de la capital regional estuvo marcada por la Misa de Acción de Gracias, en memoria de los soldados caídos en la Batalla de Rancagua, que se realiza en la Iglesia de la Merced.

En el marco de los 212 años del combate, feligreses rancagüinos, estudiantes y autoridades se reunieron en las dependencias que alguna vez sirvió de refugio a las tropas patriotas para orar por los soldados caídos en 1814.

Después de entonar el himno de Chile y tocar una serie de cuecas y alabanzas, monseñor Guillermo Vera Soto dio inicio a la eucaristía que marca el inicio de la conmemoración de la Batalla de Rancagua.

Monseñor Vera recordó a los patriotas chilenos que destacaron por su disposición a enfrentar la adversidad. “Ahí estaban luchando, ahí estaban dispuestos a dar lo más grande que tenemos, que es la propia vida”, señaló, junto con enaltecer “el arrojo, el heroísmo, el no darse por vencidos” de quienes participaron en la jornada.

A partir de este episodio histórico, el obispo llamó a enfrentar las dificultades del presente con fortaleza y esperanza, explicando que “cuando las cosas a veces no resultan, hay que mantener la esperanza y la confianza, seguir trabajando y seguir buscando caminos nuevos”.

Igualmente, el obispo Vera planteó la importancia de “buscar no solo el bien personal sino el bien de las regiones y de toda la comunidad”, destacando finalmente el trabajo conjunto entre autoridades y ciudadanía.

Anuncios

Además, se reconoció a los colegios presentes —Colegio Marista Rancagua, Liceo de Niñas de Rancagua, Instituto Tecnológico Bernardo O’Higgins y Liceo Bicentenario Óscar Catro Zúñiga— por su labor en la formación de los rancagüinos del mañana.

Con un pie de cueca presentado por el Conjunto Paihuen de Rancagua, se dio fin a la Misa de Acción de Gracias para realizar la ceremonia de ofrenda floral e intercambio de estandarte, otra de las actividades conmemorativas referentes a la fecha.

La Misa de Acción de Gracias celebrada por los 212 años de la Batalla de Rancagua reunió a estudiantes, autoridades y feligreses. Foto: Nico Carrasco/El Rancagüino.
Monseñor Guillermo Vera ofició la misa y recordó la importancia histórica de los patriotas que libraron la batalla. Foto: Nico Carrasco/El Rancagüino.
Monseñor Guillermo Vera ofició la misa y recordó la importancia histórica de los patriotas que libraron la batalla. Foto: Nico Carrasco/El Rancagüino.

Anecdotarios 2
Anecdotarios 2
Estudiantes (RC) vs Racing Club: previa, horario y cómo llegan para la fecha 11 del Clausura
7 horas hace
Argentinos Juniors vs Tigre: previa, horario y cómo llegan para la fecha 11 del Clausura
7 horas hace
Talleres vs Belgrano: previa, horario y cómo llegan para la fecha 11 del Clausura
7 horas hace
Estudiantes (RC) vs Racing Club: previa, horario y cómo llegan para la fecha 11 del Clausura
7 horas hace
Argentinos Juniors vs Tigre: previa, horario y cómo llegan para la fecha 11 del Clausura
7 horas hace
Anuncios
PREVENCIÓN DE INCENDIOS4
San Fernando prepara temporada de incendios con foco en nueve sectores de la comuna
robo cables
Para evitar fiscalización en Rancagua, hombre abandonó auto
Anuncios
conce ohiggins 1
En O’Higgins destacaron la victoria sobre Concepción y esperan cerrar la serie en casa
PACE: cuando “yo también puedo” se convierte en política pública
NOTA 2.3
Vecinos conocen avance del proyecto de reposición del estadio Santa Eugenia
batalla-scaled
Podcast: La verdadera historia de la batalla de Rancagua.
Anuncios
798209_0
San Luis vs Unión Española: previa, horario y cómo llegan para la fecha 16 del campeonato 2026
1 virgen
Fiesta de Nuestra Señora de La Merced en Marchigüe: Una jornada de fe y tradición
HOYO 1
Vecinos denuncian peligroso hoyo frente a centro de diálisis en Rancagua
798641_0
O’Higgins vs D. Concepción: previa, horario y cómo llegan para la llave 4 de la Copa Chile
798206_0
Por la fecha 16, Dep. Santa Cruz recibirá a San Marcos
PANORAMAS 9
Panoramas: ¿Qué hacer en la región este fin de semana?
Anuncios