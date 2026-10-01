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O’Higgins vs D. Concepción: previa, horario y cómo llegan para la llave 4 de la Copa Chile

Todos los detalles de la previa del partido entre O'Higgins y D. Concepción, que se jugará el domingo 4 de octubre desde las 15:30 horas en el estadio el Teniente. Dirige Mathí­as Riquelme Sepúlveda.

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O'Higgins se enfrentará el próximo domingo 4 de octubre a D. Concep.. En el partido de ida ganó 1 a 0 y quedó a un paso de clasificar a las Semifinales de la Copa Chile. Mientras que su rival buscará sumar los tres puntos que le permitan llegar a los penales y seguir soñando con el campeonato. El encuentro tendrá lugar en el estadio el Teniente a las 15:30 horas.

El último mano a mano en este certamen fue el 30 de septiembre, en Cuartos de Final del torneo Chile – Copa Chile 2026, y O'Higgins se llevó la victoria por 0 a 1.

Mathí­as Riquelme Sepúlveda fue designado para controlar el partido.

Los resultados de O'Higgins en partidos de la Copa Chile
  • Fase de Grupos: Colo Colo 3 vs O'Higgins 2 (25 de junio)
  • Fase de Grupos: O'Higgins 4 vs Colo Colo 1 (2 de julio)
  • Fase de Grupos: O'Higgins 1 vs Unión Española 1 (21 de junio)
  • Fase de Grupos: O'Higgins 1 vs Recoleta 1 (28 de junio)
  • Fase de Grupos: Unión Española 1 vs O'Higgins 2 (5 de julio)
  • Fase de Grupos: Recoleta 1 vs O'Higgins 3 (26 de agosto)
  • Octavos de Final: O'Higgins 2 vs Dep. Santa Cruz 1 (24 de septiembre)
  • Octavos de Final: Dep. Santa Cruz 1 vs O'Higgins 3 (27 de septiembre)
  • Cuartos de Final: D. Concepción 0 vs O'Higgins 1 (30 de septiembre)
Los resultados de D. Concepción en partidos de la Copa Chile
  • Fase de Grupos: D. Concepción 3 vs Huachipato 2 (24 de junio)
  • Fase de Grupos: Huachipato 1 vs D. Concepción 2 (2 de julio)
  • Fase de Grupos: Deportes Temuco 1 vs D. Concepción 1 (21 de junio)
  • Fase de Grupos: D. Puerto Montt 2 vs D. Concepción 0 (28 de junio)
  • Fase de Grupos: D. Concepción 2 vs Deportes Temuco 0 (6 de julio)
  • Fase de Grupos: D. Concepción 2 vs D. Puerto Montt 0 (12 de julio)
  • Octavos de Final: Curicó Unido 0 vs D. Concepción 4 (23 de septiembre)
  • Octavos de Final: D. Concepción 2 vs Curicó Unido 0 (27 de septiembre)
  • Cuartos de Final: D. Concepción 0 vs O'Higgins 1 (30 de septiembre)
Horario O'Higgins y D. Concepción, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 15:30 horas
  • Colombia y Perú: 13:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:30 horas
  • Venezuela: 14:30 horas

El contenido de esta noticia ha sido generado automáticamente mediante inteligencia artificial a partir de los datos proporcionados por DataFactory.

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