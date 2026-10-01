Olivar refuerza coordinación entre Seguridad Pública Municipal y Carabineros

Una reunión de coordinación entre Seguridad Pública Municipal y Carabineros de Chile se realizó en dependencias de la Municipalidad de Olivar, con el objetivo de fortalecer el trabajo conjunto y los canales de comunicación en materia de seguridad y prevención.

En la instancia participó el suboficial mayor Alejandro Moore Corvalán, coordinador de enlace con Seguridad Pública y Carabineros de Chile (OS-14) de la Prefectura Cachapoal, quien entregó orientaciones y actualizó información relacionada con procedimientos y situaciones recientes vinculadas a hechos de violencia registrados en Santiago.

El encuentro permitió reforzar la coordinación entre Carabineros y los equipos municipales, particularmente con los inspectores de Seguridad Pública, promoviendo un trabajo preventivo y ajustado a la normativa vigente.

Al respecto, la alcaldesa María Estrella Montero sostuvo que “la seguridad requiere coordinación y un trabajo permanente entre las distintas instituciones. Como municipio queremos seguir fortaleciendo nuestros canales de comunicación con Carabineros y nuestros equipos de Seguridad Pública, siempre desde la prevención y dentro de las atribuciones que establece la normativa”.