Panoramas: ¿Qué hacer en la región este fin de semana?

Después de Fiestas Patrias y el Día Mundial del Turismo, la Región de O’Higgins sigue apostando por fines de semana caracterizados por panoramas y actividades culturales dirigidos a toda la familia.

Es por eso que en El Rancagüino te contamos qué puedes hacer durante los próximos días sin ir fuera de la zona.

Rancagua: El 18 Chico en Oriente

Tras la celebración de Fiestas Patrias, se realizará “El 18 Chico en Oriente”, un evento dedicado a la música, danza y el folclore chileno a celebrarse el viernes 02 de octubre en el Centro Cultural Oriente.

Desde las 20:00 horas y con entrada liberada los asistentes podrán disfrutar de las presentaciones del Taller de Cueca Urbana del Centro Cultural Oriente, Los del Cobre, Maulikán, Hueyel, Los Palmeros, Pasión Cuequera y Altamar.

Rancagua: Celebración Día de la Música Chilena

La Casa de la Cultura vivirá una jornada de música en vivo, encuentro y celebración en el marco del Día de la Música Chilena 2026, el domingo 04 de octubre desde las 12:00 horas.

En la instancia se presentarán artistas de la escena rancagüina como Maka Mel, Jinny Jopler, Kürruf, Dr. Zorak & Groovin, y Zetaceos, quienes estarán acompañados por una feria de emprendedores, food trucks, juegos infantiles, freestyle y otras sorpresas para toda la familia.

Rancagua: “Viva la Diferencia”

Desde el jueves 01 hasta el sábado 03 de octubre, el Teatro Casa del Arte tendrá funciones de “Viva la Diferencia”, por Roberto Nicolini.

Inspirado en el libro de Pilar Sordo, Nicolini escribió y protagoniza el unipersonal que hará reír y reflexionar al público en torno a las diferencias.

Las entradas pueden adquirirse contactando a los números +56 9 6370 1088 o 72 2242604.

“Perritón Rancagua 2026”

El Complejo Deportivo Patricio Mekis recibirá a perritos rancagüinos y sus dueños en la “Perritón Rancagua 2026: Circuito de las Patitas”, una jornada pensada para compartir en comunidad y en compañía de las mascotas.

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Desde las 09:00 horas no se espera únicamente a los perritos, sino que habrá un circuito recreativo, demostración de perritos de Gendarmería, feria para mascotas, adopciones, instalación de microchips, premios y otras sorpresas. Las inscripciones para este evento deben realizarse en www.munirancagua.gob.cl

Mostazal: “Pulso – Donde el tiempo se convierte en música”

El viernes 02 de octubre los rincones de la Parroquia San Francisco de Asís de Mostazal se llenarán de música, de la mano de la Orquesta Sinfónica de la Policía de Investigaciones (PDI).

La invitación a disfrutar de la música y la cultura es a las 19:30 horas con entrada liberada a todo público, en el marco de las celebraciones del Mes Franciscano y los 800 años del tránsito de San Francisco de Asís.

San Fernando: Día de la Música y los Músicos Chilenos

La Fundación Ecoescuela Artística Kalfumalén y la Municipalidad de San Fernando se suman a la celebración del Día de la Música Chilena con una jornada dedicada al talento artístico comunal y regional.

El domingo 04 de octubre en el Teatro Municipal, desde las 18:00 horas, se presentarán Alexis Reyes, Maka Meléndez, Nico Contreras, Machay Andino, Colchagua Sound Machine y Big Band Municipal de San Fernando.

Placilla: Fiesta Patronal San Francisco de Asís

En el marco de las celebraciones religiosas, la comuna de Placilla ofrecerá la Fiesta Patronal San Francisco de Asís los días sábado 03 y domingo 04 de octubre.

En ese sentido, para esta celebración se espera la presencia de emprendedores, artesanía, gastronomía, juegos, foodtrucks y música en vivo por parte de los artistas Los Villanos de Coltauco, El Chelo, Sonora Juventud de Peumo, Los Ritmo 7, Los Tremendos Rancheros y La Gran Magia Tropical.

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Peumo: “Los Guachucheros: Secretos de una Historia Prohibida”

El Teatro Municipal de Peumo hará lugar para “Los Guachucheros: Secretos de una Historia Prohibida”, una puesta en escena de la Compañía de Teatro Impronta que se presentará el viernes 02 de octubre a las 19:00 horas.

La obra teatral retrata historias, personajes y tradiciones del antiguo campamento minero de Sewell, a través de una propuesta llena de humor, música y cultura.

Este evento cuenta con entrada liberada.

San Vicente de Tagua Tagua: “Raíces del Mundo”

La comuna de San Vicente centrará el fin de semana en promover la inclusión y la interculturalidad con la feria multicultural “Raíces del Mundo”.

En la instancia a desarrollarse el sábado 03 de octubre desde las 15:00 horas propone que en la Plaza de Armas se instalen stands representativos de diversos países, presentaciones artísticas y bailes nacionales y un concurso de relatos interculturales para generar un espacio de encuentro para toda la familia.

“Tauro World Tour 2026”

La gran baladista nacional Myriam Hernández, tras su recorrido por el mundo durante los últimos meses, vuelve a Gran Arena Monticello el viernes 02 de octubre para celebrar el alcance de su trayectoria con todos sus seguidores.

Considerando la emotividad de sus temas y su gran capacidad de conectar con su fanaticada, Myriam vuelve al escenario mostazalino para reavivar una vez más esa conexión entre artista y público.

Las entradas van desde los $24.150 hasta los $115.000 y están disponibles en https://www.ticketmaster.cl/event/myriam-hernandez-tauro-world-tour-2026-gran-arena-monticello