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Para evitar fiscalización en Rancagua, hombre abandonó auto

En el interior del vehículo fueron encontrados cables de tendido eléctrico avaluados en aproximadamente cuatro millones de pesos, que serían de propiedad de Codelco.

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Un vehículo que transportaba cables de tendido eléctrico, avaluados en aproximadamente cuatro millones de pesos y que serían de propiedad de Codelco, fue encontrado por personal de la Tenencia de Carreteras Cachapoal de Carabineros en el sector de Río Loco, comuna de Rancagua.

De acuerdo con los antecedentes entregados por Carabineros, el hallazgo se produjo mientras funcionarios policiales realizaban fiscalizaciones vehiculares preventivas en el sector. En ese contexto, el conductor de un automóvil abandonó el vehículo y se retiró del lugar para evitar la fiscalización.

Tras revisar el automóvil, los funcionarios encontraron en su interior cables de tendido eléctrico, cuyo valor fue estimado en aproximadamente cuatro millones de pesos y que serían de propiedad de la empresa Codelco.

Hasta el momento, no se ha informado sobre la detención del hombre que abandonó el vehículo. En tanto, se desarrollan las diligencias y peritajes correspondientes para esclarecer las circunstancias del hecho y determinar las eventuales responsabilidades.

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