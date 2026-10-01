Pareja machalina se coronan Campeones Nacionales de Cueca del Adulto Mayor 2026

Con el pañuelo al viento, el orgullo de representar a Machalí y toda la experiencia adquirida durante años bailando nuestro baile nacional, María de la Luz Vergara y Horacio Pavez se convirtieron este domingo 27 de septiembre en los nuevos Campeones Nacionales de Cueca del Adulto Mayor 2026.

La pareja machalina se impuso en la XXVI versión del Campeonato Nacional de Cueca del Adulto Mayor “Luisa Riquelme Aravena” versión Óscar Andrade, desarrollado en la comuna de Tomé, donde se dieron cita parejas provenientes de distintos puntos del país.

En un fallo unánime, el jurado reconoció el desempeño de los representantes de Machalí, quienes durante todo el fin de semana ofrecieron presentaciones que les permitieron conquistar al público y finalmente quedarse con el máximo reconocimiento de la competencia nacional.

La jornada también estuvo marcada por el entusiasmo de la comunidad machalina, que llegó hasta la Región del Biobío para acompañar y alentar a sus representantes. A la barra se sumaron el alcalde de Machalí, Juan Carlos Abud, junto al encargado de la Oficina del Adulto Mayor, Matías Meléndez, quienes estuvieron presentes respaldando a la pareja durante esta importante competencia.

Para María de la Luz Vergara y Horacio Pavez, este triunfo representa mucho más que un título, es el resultado de un camino construido a punta de dedicación y amor por la cueca, disciplina que ambos han cultivado y que hoy los llevó a representar a Machalí frente a todo Chile.

“Esto es un año de esfuerzo, de sacrificio, de perseverancia en la cueca y es lo que sabemos hacer: bailar cueca, correr en rodeos. Y lo que les aconsejo es que bailen”, expresó Horacio Pavez, emocionado tras conseguir el título nacional.

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Por su parte, María de la Luz Vergara “Marilú”, resumió la emoción que existe detrás de este logro y agradeció a quienes estuvieron junto a ellos durante el proceso “Estamos felices, valió la pena el sacrificio, gracias a todo el mundo que nos ayudó y nos apoyó”, señaló.

MACHALÍ CELEBRA A SUS NUEVOS CAMPEONES

El triunfo de María de la Luz Vergara y Horacio Pavez instala a Machalí en el escenario nacional de la cueca y se transforma en motivo de orgullo para sus familias, amigos y para toda la comunidad que siguió su participación en Tomé.

Con su presentación, la pareja alcanzó el primer lugar de una de las competencias más importantes del país para los adultos mayores y dejó en evidencia que la pasión por nuestras tradiciones no tiene edad. Así, entre pañuelos blancos, zapateos y cuecas, “Marilú” y Horacio regresaon a Machalí con el título de Campeones Nacionales de Cueca del Adulto Mayor 2026, llevando consigo el reconocimiento de todo un país y el cariño de quienes los acompañaron en este camino.