Se enfrentan U. Concepción y Huachipato por la fecha 23

Por la fecha 23 del campeonato chileno, U. Concepción y Huachipato se enfrentan mañana desde las 20:00 horas en el estadio Municipal Ester Roa Rebolledo.
Así llegan U. Concepción y Huachipato
Se enfrentan dos equipos que necesitan sumar de a 3. El equipo local llega con la moral baja después de perder su último partido en este torneo. Por su parte, el conjunto visitante empató a 0 en su feudo durante la jornada pasada.
Últimos resultados de U. Concepción en partidos del campeonato chileno
U. Concepción fue derrotado en el Municipal de La Cisterna frente a Palestino por 1 a 2 en el marcador. En los últimos partidos de la presente temporada, ha ganado 1 y perdido 3. Le convirtieron 9 goles y tiene 4 a favor.
Últimos resultados de Huachipato en partidos del campeonato chileno
El anterior partido jugado por Huachipato acabó en empate por 0-0 ante Colo Colo. Su campaña reciente registra resultados diversos: 3 derrotas y 1 empate. Convirtió 4 goles a sus rivales y le han encajado 12 tantos.
En los encuentros más recientes que han jugado en este torneo, el equipo visitante se impuso en 3 cotejos y existieron 2 empates. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 6 de abril, en el torneo Chile – Primera División 2026, y Huachipato se quedó con la victoria por 5 a 1.
El anfitrión está en el décimo quinto puesto con 22 puntos (6 PG – 4 PE – 12 PP), mientras que la visita acumula 28 unidades y se ubica en décimo segundo lugar en el campeonato (8 PG – 4 PE – 10 PP).
El encargado de impartir justicia en el partido será Matías Assadi Quintana.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Colo Colo
|54
|23
|17
|3
|3
|26
|2
|U. Católica
|42
|23
|13
|3
|7
|17
|3
|Universidad de Chile
|42
|23
|12
|6
|5
|16
|12
|Huachipato
|28
|22
|8
|4
|10
|-9
|15
|U. Concepción
|22
|22
|6
|4
|12
|-20
Fechas y rivales de U. Concepción en los próximos partidos del campeonato chileno
- Fecha 24: vs Cobresal: 10 de octubre – 15:00 (hora Argentina)
- Fecha 25: vs Deportes Limache: 25 de octubre – 20:00 (hora Argentina)
- Fecha 26: vs Colo Colo: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 27: vs O'Higgins: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 28: vs Ñublense: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Huachipato en los próximos partidos del campeonato chileno
- Fecha 24: vs O'Higgins: 10 de octubre – 17:30 (hora Argentina)
- Fecha 25: vs Audax Italiano: 23 de octubre – 20:00 (hora Argentina)
- Fecha 26: vs D. La Serena: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 27: vs U. La Calera: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 28: vs D. Concepción: Fecha y horario a confirmar
Horario U. Concepción y Huachipato, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 20:00 horas
- Colombia y Perú: 18:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:00 horas
- Venezuela: 19:00 horas
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