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Diario Digital

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Se enfrentan U. Concepción y Huachipato por la fecha 23

En la previa de U. Concepción vs Huachipato, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para mañana desde las 20:00 horas en el estadio Municipal Ester Roa Rebolledo. El árbitro designado será Matías Assadi Quintana.

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Por la fecha 23 del campeonato chileno, U. Concepción y Huachipato se enfrentan mañana desde las 20:00 horas en el estadio Municipal Ester Roa Rebolledo.

Así llegan U. Concepción y Huachipato

Se enfrentan dos equipos que necesitan sumar de a 3. El equipo local llega con la moral baja después de perder su último partido en este torneo. Por su parte, el conjunto visitante empató a 0 en su feudo durante la jornada pasada.

Últimos resultados de U. Concepción en partidos del campeonato chileno

U. Concepción fue derrotado en el Municipal de La Cisterna frente a Palestino por 1 a 2 en el marcador. En los últimos partidos de la presente temporada, ha ganado 1 y perdido 3. Le convirtieron 9 goles y tiene 4 a favor.

Últimos resultados de Huachipato en partidos del campeonato chileno

El anterior partido jugado por Huachipato acabó en empate por 0-0 ante Colo Colo. Su campaña reciente registra resultados diversos: 3 derrotas y 1 empate. Convirtió 4 goles a sus rivales y le han encajado 12 tantos.

En los encuentros más recientes que han jugado en este torneo, el equipo visitante se impuso en 3 cotejos y existieron 2 empates. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 6 de abril, en el torneo Chile – Primera División 2026, y Huachipato se quedó con la victoria por 5 a 1.

El anfitrión está en el décimo quinto puesto con 22 puntos (6 PG – 4 PE – 12 PP), mientras que la visita acumula 28 unidades y se ubica en décimo segundo lugar en el campeonato (8 PG – 4 PE – 10 PP).

El encargado de impartir justicia en el partido será Matías Assadi Quintana.

Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1 Colo Colo 54 23 17 3 3 26
2 U. Católica 42 23 13 3 7 17
3 Universidad de Chile 42 23 12 6 5 16
12 Huachipato 28 22 8 4 10 -9
15 U. Concepción 22 22 6 4 12 -20

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Fechas y rivales de U. Concepción en los próximos partidos del campeonato chileno
  • Fecha 24: vs Cobresal: 10 de octubre – 15:00 (hora Argentina)
  • Fecha 25: vs Deportes Limache: 25 de octubre – 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 26: vs Colo Colo: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 27: vs O'Higgins: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 28: vs Ñublense: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Huachipato en los próximos partidos del campeonato chileno
  • Fecha 24: vs O'Higgins: 10 de octubre – 17:30 (hora Argentina)
  • Fecha 25: vs Audax Italiano: 23 de octubre – 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 26: vs D. La Serena: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 27: vs U. La Calera: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 28: vs D. Concepción: Fecha y horario a confirmar
Horario U. Concepción y Huachipato, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 20:00 horas
  • Colombia y Perú: 18:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:00 horas
  • Venezuela: 19:00 horas

El contenido de esta noticia ha sido generado automáticamente mediante inteligencia artificial a partir de los datos proporcionados por DataFactory.

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