Facebook-f Instagram X-twitter Youtube Tiktok Linkedin

Diario Digital

Lee la Edición de Hoy

Salud Municipal de Olivar incorpora dos nuevos vehículos para reforzar visitas domiciliarias

Comparte esta noticia

Agregar El Rancagüino
Anuncios

El Departamento de Salud Municipal de Olivar incorporó dos nuevos vehículos que próximamente comenzarán a apoyar las labores de los equipos profesionales en terreno, principalmente las visitas domiciliarias a usuarios de la comuna.

Los móviles permitirán facilitar el traslado de profesionales hasta los hogares de personas que requieren atención, especialmente usuarios del programa de Dependencia Severa y personas postradas, además de otras prestaciones que deben realizarse directamente en los domicilios.

Desde el municipio aclararon que estos vehículos no reemplazarán a los móviles destinados a emergencias, sino que estarán orientados a fortalecer las distintas labores de los CESFAM de la comuna. Ambos estarán disponibles para toda la comuna, de acuerdo con la programación y necesidades de los equipos de salud.

La alcaldesa María Estrella Montero destacó que “la llegada de estos dos vehículos nos permite seguir fortaleciendo nuestra Salud Municipal y, especialmente, acercar las prestaciones a quienes más lo necesitan. Queremos que nuestros profesionales puedan llegar de manera oportuna a los hogares de nuestros vecinos y vecinas, particularmente de quienes presentan mayores niveles de dependencia”.

Anecdotarios 2
Anecdotarios 2
Estudiantes (RC) vs Racing Club: previa, horario y cómo llegan para la fecha 11 del Clausura
3 horas hace
Argentinos Juniors vs Tigre: previa, horario y cómo llegan para la fecha 11 del Clausura
4 horas hace
Talleres vs Belgrano: previa, horario y cómo llegan para la fecha 11 del Clausura
4 horas hace
Estudiantes (RC) vs Racing Club: previa, horario y cómo llegan para la fecha 11 del Clausura
3 horas hace
Argentinos Juniors vs Tigre: previa, horario y cómo llegan para la fecha 11 del Clausura
4 horas hace
Anuncios
conce ohiggins 1
En O’Higgins destacaron la victoria sobre Concepción y esperan cerrar la serie en casa
PACE: cuando “yo también puedo” se convierte en política pública
Anuncios
1 marchigue....
Ataques de perros al ganado preocupan a crianceros de Marchigüe
NOTA 3.1
Olivar refuerza coordinación entre Seguridad Pública Municipal y Carabineros
Presidencialismo en Chile: 200 años de tradición republicana
798209_0
San Luis vs Unión Española: previa, horario y cómo llegan para la fecha 16 del campeonato 2026
Anuncios
Cuatro carabineros de O’Higgins fueron detenidos durante investigación por falsificación de instrumentos públicos
Cuatro carabineros de O’Higgins fueron detenidos en investigación ligada a vehículos robados
798211_0
D. Antofagasta vs Rangers: previa, horario y cómo llegan para la fecha 16 del campeonato 2026
3 NANCAGUA
Demuelen inmueble con antecedentes de tráfico de drogas en pleno centro de Nancagua
798206_0
Por la fecha 16, Dep. Santa Cruz recibirá a San Marcos
798210_0
Magallanes recibirá a Curicó Unido por la fecha 16
797173_0
Se enfrentan U. Concepción y Huachipato por la fecha 23
Anuncios