Salud Municipal de Olivar incorpora dos nuevos vehículos para reforzar visitas domiciliarias

El Departamento de Salud Municipal de Olivar incorporó dos nuevos vehículos que próximamente comenzarán a apoyar las labores de los equipos profesionales en terreno, principalmente las visitas domiciliarias a usuarios de la comuna.

Los móviles permitirán facilitar el traslado de profesionales hasta los hogares de personas que requieren atención, especialmente usuarios del programa de Dependencia Severa y personas postradas, además de otras prestaciones que deben realizarse directamente en los domicilios.

Desde el municipio aclararon que estos vehículos no reemplazarán a los móviles destinados a emergencias, sino que estarán orientados a fortalecer las distintas labores de los CESFAM de la comuna. Ambos estarán disponibles para toda la comuna, de acuerdo con la programación y necesidades de los equipos de salud.

La alcaldesa María Estrella Montero destacó que “la llegada de estos dos vehículos nos permite seguir fortaleciendo nuestra Salud Municipal y, especialmente, acercar las prestaciones a quienes más lo necesitan. Queremos que nuestros profesionales puedan llegar de manera oportuna a los hogares de nuestros vecinos y vecinas, particularmente de quienes presentan mayores niveles de dependencia”.