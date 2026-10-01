San Fernando prepara temporada de incendios con foco en nueve sectores de la comuna

Nueve sectores de San Fernando concentrarán las acciones preventivas frente a los incendios forestales durante la temporada 2026-2027, de acuerdo con el plan abordado por el Comité para la Gestión del Riesgo de Desastres (COGRID) comunal.

El alcalde Pablo Silva Pérez encabezó este lunes una nueva sesión del organismo, en la que también se realizó un balance de la gestión municipal frente a las emergencias registradas durante el último invierno.

Las zonas priorizadas para la prevención de incendios son Quilapán, Angostura, Los Lingues, Puente Negro, Agua Buena, Sierras de Bellavista, Miravalle, Talcarehue y Nincunlauta.

Entre ellas, se pondrá especial atención en Quilapán debido a su alta recurrencia histórica y a la presunción de intencionalidad en algunos incendios. En Sierras de Bellavista, en tanto, se concentra el 61% de la superficie comunal clasificada con riesgo muy alto.

El balance de la temporada anterior registró 17 incendios forestales en la comuna, cifra que representa una disminución de 43% respecto del periodo previo y que se encuentra por debajo del promedio histórico de 21,2 incendios anuales correspondiente a los últimos cinco años.

El plan para la nueva temporada contempla cinco líneas de acción: educación y difusión comunitaria; mantención de cortafuegos; despeje de vegetación cercana a instalaciones eléctricas; vigilancia y patrullajes durante jornadas de botón rojo; y fiscalización de las ordenanzas y de la regulación sobre el uso del fuego.

La reunión contó con representantes de Carabineros, Bomberos, SLEP Colchagua, CORMUSAF, Tinguiririca Energía, CGE, Essbio, el Hospital de San Fernando y equipos municipales.

“ Nuestra prioridad es proteger la vida y el patrimonio de las familias sanfernandinas. La gestión del riesgo requiere planificación y coordinación, por eso estamos trabajando junto a CONAF, Carabineros, Bomberos y la comunidad para anticiparnos a la temporada de calor. Vamos a reforzar la presencia en los sectores de mayor vulnerabilidad y la fiscalización, porque prevenir es fundamental para evitar emergencias forestales”, señaló el alcalde Pablo Silva Pérez.

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Balance del invierno

Durante la misma sesión se presentó el balance de la gestión municipal ante las emergencias registradas durante el invierno. A través de la central municipal *4142 se recibieron 521 llamados, de los cuales el 87,5% correspondió al sector urbano.

Según el municipio, el 97,7% de los casos fue reportado como solucionado. Julio concentró la mayor cantidad de emergencias, con 371 eventos, equivalentes al 71,2% del total, debido al sistema frontal registrado entre el 12 y el 27 de ese mes.

En materia de recursos, el municipio destinó $70.526.235 a la gestión del riesgo, de los cuales el 87,9% se concentró en labores de prevención y mitigación, entre ellas limpieza de canales y cauces, trabajos de maquinaria en el estero Antivero y habilitación de infraestructura. El 12,1% restante correspondió a labores de respuesta.

A estos recursos se sumaron $85.297.531 gestionados a través de SENAPRED mediante el sistema FEMER, destinados a viviendas de emergencia, 10.000 sacos fluviales e insumos de habitabilidad.

De acuerdo con el balance municipal, estos recursos permitieron alcanzar una inversión total de $155,8 millones y apalancar $1,2 en recursos externos por cada peso de inversión municipal.

El encargado de la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres (UGRD), Daniel Eldan, destacó que la mayor parte de los recursos municipales se destinó a prevención y mitigación y señaló que uno de los próximos desafíos será la actualización del Plan Comunal de Emergencia.

“Presentamos al comité el balance de la temporada invernal, donde destacamos que la mayor parte de los recursos municipales se destinó a prevención y mitigación, reduciendo la necesidad de intervenciones posteriores. Además, definimos los lineamientos para enfrentar la próxima temporada de incendios forestales e informamos el inicio de la actualización del Plan Comunal de Emergencia, gracias a proyectos adjudicados por el municipio”, explicó.