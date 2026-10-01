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Magallanes recibirá a Curicó Unido por la fecha 16

Te contamos la previa del duelo Magallanes vs Curicó Unido, que se enfrentarán en el Estadio Municipal Luis Navarro Avilés el próximo sábado 3 de octubre a las 12:30 horas.

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El duelo correspondiente a la fecha 16 del campeonato 2026 se jugará el próximo sábado 3 de octubre a las 12:30 horas.

Así llegan Magallanes y Curicó Unido

Los equipos llegan a este encuentro con suerte dispar. El local está motivado por la victoria obtenida en la jornada anterior, mientras que la visita necesita volver al triunfo tras haber caído frente a San Marcos.

Últimos resultados de Magallanes en partidos del campeonato 2026

Magallanes derrotó por 2 a 0 a D. Puerto Montt en su encuentro anterior y buscará otro resultado favorable en su casa. En los últimos 4 partidos disputados se quedó con la victoria en 1 partido, resultó perdedor en 1 oportunidad e igualó en 2 encuentros. Le han encajado 3 goles y ha convertido 5.

Últimos resultados de Curicó Unido en partidos del campeonato 2026

Curicó Unido viene de caer en su estadio ante San Marcos por 0 a 3. En sus últimos encuentros cosechó 2 victorias, 1 derrota y 1 empate, en los que pudo anotar 4 goles en el arco rival y le han encajado 6 tantos.

En los últimos 5 encuentros que se vieron las caras en el torneo, el local ganó en 1 oportunidad y terminaron igualados 4 partidos. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 23 de febrero, en el torneo Chile – Campeonato Ascenso 2026, y Magallanes resultó vencedor por 1 a 2.

El local está en el cuarto puesto con 40 puntos (11 PG – 7 PE – 7 PP), mientras que el visitante llegó a 27 unidades y se coloca en el décimo tercer lugar en el torneo (6 PG – 9 PE – 10 PP).

Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1 Cobreloa 45 25 12 9 4 16
2 Santiago Wanderers 44 25 12 8 5 14
3 San Luis 44 25 12 8 5 10
4 Magallanes 40 25 11 7 7 3
13 Curicó Unido 27 25 6 9 10 -16

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Fechas y rivales de Magallanes en los próximos partidos del campeonato 2026
  • Fecha 27: vs Recoleta: 10 de octubre – 12:30 (hora Argentina)
  • Fecha 28: vs San Luis: 17 de octubre – 12:30 (hora Argentina)
  • Fecha 29: vs Deportes Iquique: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 30: vs D. Antofagasta: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Curicó Unido en los próximos partidos del campeonato 2026
  • Fecha 27: vs Santiago Wanderers: 10 de octubre – 15:00 (hora Argentina)
  • Fecha 28: vs Deportes Iquique: 17 de octubre – 15:00 (hora Argentina)
  • Fecha 29: vs D. Antofagasta: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 30: vs Deportes Temuco: Fecha y horario a confirmar
Horario Magallanes y Curicó Unido, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 12:30 horas
  • Colombia y Perú: 10:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:30 horas
  • Venezuela: 11:30 horas

El contenido de esta noticia ha sido generado automáticamente mediante inteligencia artificial a partir de los datos proporcionados por DataFactory.

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