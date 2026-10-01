Tinguiririca Energía anuncia a los ganadores de la 20° edición del Fondo Tinguiririca Participa 2026

En el marco de su vigésima versión, Tinguiririca Energía dio a conocer a los 18 proyectos ganadores del Fondo Tinguiririca Participa 2026, iniciativas que durante los próximos meses beneficiarán a distintas localidades del valle del Tinguiririca.

En esta versión de aniversario, el fondo recibió más de 40 postulaciones, de las cuales 18 resultaron seleccionadas por su impacto social y su contribución al territorio. Además, la convocatoria contempló un incremento de más del 20% en el apoyo económico respecto de la versión anterior, reforzando el compromiso de la compañía con el fortalecimiento del tejido social local.

Desde su creación, el Fondo Tinguiririca Participa ha destinado más de $1.000 millones de pesos y ha financiado más de 400 proyectos en estos 20 años, en las áreas de Salud, Educación, Desarrollo Comunitario y Cuidado del Medio Ambiente, consolidándose como una de las herramientas más relevantes de vinculación con el territorio del valle del Tinguiririca.

Zunilda Castillo, Coordinadora de Relaciones Comunitarias y Asuntos Corporativos de Tinguiririca Energía, destacó que «cumplir 20 años nos llena de orgullo y, sobre todo, nos compromete aún más con el territorio. Detrás de cada uno de estos 18 proyectos hay vecinas y vecinos que saben mejor que nadie lo que su comunidad necesita y nuestro trabajo es acompañarlos para que esas ideas se hagan realidad. Por eso, en esta versión de aniversario quisimos aumentar el apoyo, reafirmando que el verdadero valor del fondo está en las personas y organizaciones que día a día velan por el bien común».

Los 18 proyectos seleccionados se distribuyen en las cuatro grandes áreas del Fondo Tinguiririca Participa, con 8 en Desarrollo Comunitario, 5 en Educación, 3 en Medio Ambiente y 2 en Salud. Entre ellos destacan iniciativas como «Eco Comunidad: cuidando el río Tinguiririca», proyecto de educación ambiental en torno al principal río del valle; «Salud mental integral en comunidad para personas mayores», enfocado en el bienestar de los adultos mayores del sector; y la «Red comunitaria satelital para la seguridad y conectividad de los arrieros de La Correana», que mejora las comunicaciones en zonas cordilleranas aisladas. El listado completo de los proyectos ganadores está disponible en https://tinguiriricaenergia.cl/energia/