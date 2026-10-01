Vecinos conocen avance del proyecto de reposición del estadio Santa Eugenia

Una jornada de participación ciudadana se desarrolló en el sector La Hacienda de Olivar Alto, en el marco del proyecto “Reposición Estadio Club Deportivo Santa Eugenia Olivar – La Hacienda”.

La actividad contó con la participación de vecinos, habitantes del sector, hinchas y simpatizantes del Club Deportivo Santa Eugenia, además de autoridades comunales y representantes del Ministerio de Obras Públicas (MOP) y de la consultora a cargo de la iniciativa.

Durante el encuentro se presentó el estado de avance del proyecto y se expusieron antecedentes técnicos y arquitectónicos de la futura infraestructura deportiva. Los asistentes también pudieron plantear sus inquietudes y consultas directamente a los profesionales responsables de la iniciativa.

Además, fueron presentados los renders del proyecto, permitiendo a la comunidad conocer la propuesta arquitectónica y visualizar cómo quedaría el futuro recinto deportivo de La Hacienda.

La alcaldesa María Estrella Montero señaló que “para nosotros es fundamental que nuestros vecinos sean parte de los proyectos que se están desarrollando en la comuna. Hoy pudieron conocer directamente la propuesta para este importante espacio deportivo y también plantear sus inquietudes. Esperamos seguir avanzando junto al Club Santa Eugenia, los vecinos y los organismos técnicos para concretar este proyecto”.