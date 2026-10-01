Vecinos denuncian peligroso hoyo frente a centro de diálisis en Rancagua

Vecinos del sector Jardín Oriente hacen llegar esta denuncia a nuestro diario para alertar sobre un peligroso hoyo que se ha formado en plena calzada y que, con el paso de los días, se ha convertido en una verdadera trampa para peatones y automovilistas.

Según relatan los afectados, el forado se encuentra justo en el cruce de la calle Gil Toledo con Av. Bomberos Villalobos, en el acceso a un Centro de Diálisis, lugar por donde a diario deben transitar pacientes, y sobre todo de la tercera edad, muchos de ellos con movilidad reducida, que acuden a sus tratamientos.

En lugar de una señalización adecuada o una reparación, el hoyo solo fue tapado de manera improvisada con tablas y trozos de madera aglomerada, las que ya se encuentran podridas y quebradas, dejando el socavón completamente expuesto, con piedras, escombros y basura en su interior.

«Es un peligro constante, sobre todo para los abuelitos que vienen a diálisis. En cualquier momento alguien se puede caer, quebrarse o un auto puede reventar un neumático. Lleva días así y nadie hace nada», señaló uno de los vecinos.

A través de esta publicación, hacen un llamado urgente a la Municipalidad y a los servicios correspondientes para que realicen la reparación definitiva del pavimento y se evite un accidente que pueda tener consecuencias graves.